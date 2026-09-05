बेटी को मुर्गा बनाया तो सातवें आसमान पर पहुंचा पिता का गुस्सा, गोरखपुर में प्रिंसिपल की कर दी धुनाई

नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: गोरखपुर से स्कूल में अनुशासन और अभिभावक के गुस्से से जुड़ा हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां कक्षा छह की छात्रा को स्कूल देर से पहुंचने पर प्रधानाध्यापक ने कथित तौर पर सजा के तौर पर मुर्गा बना दिया. घर पहुंचकर छात्रा ने जब पूरी बात अपने पिता को बताई तो पिता का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. वह सीधे स्कूल पहुंच गया और प्रधानाध्यापक से जवाब-तलब करने लगे. बात इतनी बढ़ी कि दोनों के बीच विवाद के बाद मारपीट हो गई. प्रधानाध्यापक का आरोप है कि छात्रा के पिता ने उन्हें थप्पड़ मारा, उनकी शर्ट फाड़ दी और स्कूल में तोड़फोड़ भी की. मामले में प्रधानाध्यापक की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.