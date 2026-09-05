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बेटी को मुर्गा बनाया तो सातवें आसमान पर पहुंचा पिता का गुस्सा, गोरखपुर में प्रिंसिपल की कर दी धुनाई

Gorakhpur News: गोरखपुर में कक्षा 6 की छात्रा स्कूल देरी से पहुंची तो प्रधानाध्यापक ने दंड के तौर पर मुर्गा बना दिया. आरोप है कि छात्रा के पिता ने प्रधानाध्यापक की पिटाई कर दी.

Written ByZee Media Bureau
Published: Sep 05, 2026, 10:02 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 10:02 PM IST
बेटी को मुर्गा बनाया तो सातवें आसमान पर पहुंचा पिता का गुस्सा, गोरखपुर में प्रिंसिपल की कर दी धुनाई
Image Credit: AI Image

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