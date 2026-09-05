बेटी को मुर्गा बनाया तो सातवें आसमान पर पहुंचा पिता का गुस्सा, गोरखपुर में प्रिंसिपल की कर दी धुनाई

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नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: गोरखपुर से स्कूल में अनुशासन और अभिभावक के गुस्से से जुड़ा हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां कक्षा छह की छात्रा को स्कूल देर से पहुंचने पर प्रधानाध्यापक ने कथित तौर पर सजा के तौर पर मुर्गा बना दिया. घर पहुंचकर छात्रा ने जब पूरी बात अपने पिता को बताई तो पिता का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. वह सीधे स्कूल पहुंच गया और प्रधानाध्यापक से जवाब-तलब करने लगे. बात इतनी बढ़ी कि दोनों के बीच विवाद के बाद मारपीट हो गई. प्रधानाध्यापक का आरोप है कि छात्रा के पिता ने उन्हें थप्पड़ मारा, उनकी शर्ट फाड़ दी और स्कूल में तोड़फोड़ भी की. मामले में प्रधानाध्यापक की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
यह है पूरा मामला
पूरा मामला गोरखपुर के गोला थाना क्षेत्र के पूर्व माध्यमिक विद्यालय खिरकिटा दुबे का है. ये पूरी घटना 1 सितंबर 2026 की बताई जा रही है. कक्षा छह में पढ़ने वाली एक छात्रा उस दिन सुबह स्कूल देर से पहुंची थी. प्रधानाध्यापक जितेंद्र कुमार के मुताबिक, छात्रा को अनुशासन में रखने के लिए उन्होंने उसे कुछ देर के लिए दंड के तौर पर मुर्गा बनाया था. स्कूल की छुट्टी के बाद छात्रा जब घर पहुंची तो उसने अपने पिता को स्कूल में मिली सजा के बारे में बताया. बेटी की बात सुनने के बाद पिता नाराज हो गए और तत्काल स्कूल पहुंच गए.
प्रधानाध्यापक ने दी तहरीर
प्रधानाध्यापक जितेंद्र कुमार की ओर से पुलिस को दी गई तहरीर के मुताबिक, छात्रा के पिता ने स्कूल पहुंचकर बेटी को सजा देने का कारण पूछा. इसी बात को लेकर प्रधानाध्यापक और छात्रा के पिता के बीच बहस शुरू हो गई. आरोप है कि देखते ही देखते बहस ने मारपीट का रूप ले लिया. प्रधानाध्यापक का आरोप है कि छात्रा के पिता ने उनके साथ मारपीट की और थप्पड़ मारा. उनकी शर्ट भी फाड़ दी गई. मामला यहीं नहीं रुका. तहरीर के मुताबिक, आरोपी ने स्कूल में तोड़फोड़ भी की और प्रधानाध्यापक को दोबारा छात्रा को इस तरह सजा देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी.
शिक्षकों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया
घटना के दौरान स्कूल में मौजूद शिक्षकों ने बीच-बचाव कर किसी तरह मामला शांत कराया. बताया जा रहा है कि छात्रा का पिता पेंट-पॉलिश का काम करता है. घटना के बाद प्रधानाध्यापक जितेंद्र कुमार ने गोला थाने में तहरीर दी. पुलिस ने तहरीर के आधार पर छात्रा के पिता के खिलाफ मारपीट और स्कूल में तोड़फोड़ समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. गोला पुलिस के मुताबिक, मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की तलाश की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
प्रधानाध्यापक ने कड़ी कार्रवाई की मांग
वहीं, प्रधानाध्यापक ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. उनका कहना है कि अगर मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति की आशंका बनी रह सकती है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. एक तरफ छात्रा को दी गई कथित सजा को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रधानाध्यापक के साथ हुई मारपीट और स्कूल में तोड़फोड़ का मामला भी पुलिस जांच के दायरे में है.