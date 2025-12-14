बेटे का आलीशान बर्थडे...फिर लूट की दांस्तान....लेकिन 'तीसरी आंख' ने कर दिया पिता की साजिश का पर्दाफाश

गोरखपुर न्यूज/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी : यूपी के गोरखपुर से एक सनसनीखेज़ खबर सामने आई है. बेटे का जन्मदिन धूमधाम से मनाने और कर्ज चुकाने की चाहत ने एक युवक को ऐसी साजिश रचने पर मजबूर कर दिया, जो आखिरकार उसी के लिए मुसीबत बन गई. युवक ने खुद के साथ लूट की झूठी कहानी गढ़ी, लेकिन कानून की नजरों से झूठ ज्यादा देर छिप नहीं सका.

क्या है पूरा मामला ?

दरअसल यह मामला गुलरिहा थाना क्षेत्र का है. जैनपुर टोला मोहम्मद बरवां निवासी सनोज निषाद, जो मुर्गी दाना सप्लाई का काम करता है नगबारी से लौट रहा था. इसी दौरान जंगल हरपुर के दलदलहवा टोला के पास उसने डायल 112 पर फोन कर दावा किया कि अपाचे बाइक सवार बदमाशों ने उससे 50 हजार रुपये लूट लिए हैं.

पुलिस ने शुरू हुई जांच

सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया शुरुआती जांच में पुलिस को कई सवाल खड़े होते नजर आए. घटनास्थल के आसपास कोई संघर्ष के निशान नहीं मिले, न ही स्थानीय लोगों ने किसी लूट की पुष्टि की.

CCTV फुटेज ने पलट दी कहानी

पुलिस ने जब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तो पूरी कहानी ही पलट गई. फुटेज में न तो कोई अपाचे बाइक सवार बदमाश दिखाई दिया और न ही लूट जैसी कोई घटना। इसके बाद पुलिस ने सनोज निषाद से सख्ती से पूछताछ की. पलिस की सख्ती के आगे सनोज टूट गया और उसने स्वीकार किया कि लूट की कहानी पूरी तरह झूठी थी. उसने बताया कि बेटे का जन्मदिन धूमधाम से मनाने और पुराने कर्ज चुकाने के लिए उसने यह साजिश रची थी

पुलिस ने किया गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपी सनोज निषाद को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ झूठी सूचना देने और पुलिस को गुमराह करने का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस का कहना है कि कानून से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

