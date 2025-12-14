Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3040790
Zee UP-Uttarakhandगोरखपुर

बेटे का आलीशान बर्थडे...फिर लूट की दांस्तान....लेकिन 'तीसरी आंख' ने कर दिया पिता की साजिश का पर्दाफाश

Gorakhpur News: गोरखपुर में बेटे का जन्मदिन धूमधाम से मनाने और कर्ज चुकाने की चाहत ने एक युवक को ऐसी साजिश रचने पर मजबूर कर दिया, जो आखिरकार उसी के लिए मुसीबत बन गई. युवक ने खुद के साथ लूट की झूठी कहानी गढ़ी, लेकिन कानून की नजरों से झूठ ज्यादा देर छिप नहीं सका.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Dec 14, 2025, 05:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बेटे का आलीशान बर्थडे...फिर लूट की दांस्तान....लेकिन 'तीसरी आंख' ने कर दिया पिता की साजिश का पर्दाफाश

गोरखपुर न्यूज/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी :  यूपी के गोरखपुर से एक सनसनीखेज़ खबर सामने आई है. बेटे का जन्मदिन धूमधाम से मनाने और कर्ज चुकाने की चाहत ने एक युवक को ऐसी साजिश रचने पर मजबूर कर दिया, जो आखिरकार उसी के लिए मुसीबत बन गई.  युवक ने खुद के साथ लूट की झूठी कहानी गढ़ी, लेकिन कानून की नजरों से झूठ ज्यादा देर छिप नहीं सका. 

क्या है पूरा मामला ? 
दरअसल यह मामला गुलरिहा थाना क्षेत्र का है. जैनपुर टोला मोहम्मद बरवां निवासी सनोज निषाद, जो मुर्गी दाना सप्लाई का काम करता है नगबारी से लौट रहा था. इसी दौरान जंगल हरपुर के दलदलहवा टोला के पास उसने डायल 112 पर फोन कर दावा किया कि अपाचे बाइक सवार बदमाशों ने उससे 50 हजार रुपये लूट लिए हैं.

पुलिस ने शुरू हुई जांच
सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया शुरुआती जांच में पुलिस को कई सवाल खड़े होते नजर आए. घटनास्थल के आसपास कोई संघर्ष के निशान नहीं मिले, न ही स्थानीय लोगों ने किसी लूट की पुष्टि की.

Add Zee News as a Preferred Source

CCTV फुटेज ने पलट दी कहानी
पुलिस ने जब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तो पूरी कहानी ही पलट गई. फुटेज में न तो कोई अपाचे बाइक सवार बदमाश दिखाई दिया और न ही लूट जैसी कोई घटना। इसके बाद पुलिस ने सनोज निषाद से सख्ती से पूछताछ की. पलिस की सख्ती के आगे सनोज टूट गया और उसने स्वीकार किया कि लूट की कहानी पूरी तरह झूठी थी.  उसने बताया कि बेटे का जन्मदिन धूमधाम से मनाने और पुराने कर्ज चुकाने के लिए उसने यह साजिश रची थी

पुलिस ने किया गिरफ्तार
पुलिस ने आरोपी सनोज निषाद को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ झूठी सूचना देने और पुलिस को गुमराह करने का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस का कहना है कि कानून से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें : बच्चे चोरी करते हो... कहते हुए 2 साधुओं पर टूट पड़ी भीड़, मार-मारकर कर दिया बेहाल, वीडियो वायरल

TAGS

Gorakhpur News

Trending news

jaunpur latest news
साधुओं पर टूटा भीड़ का कहर, बेल्ट और लात-घूंसों से पीटकर किया लहूलुहान, वीडियो वायरल
hamirpur news
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा, अस्थियां लेकर प्रयागराज जा रहे 4 लोगों की मौत
Greater Noida news
ग्रेटर नोएडा में 4 हजार फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत, बरसों बाद मिलेगा मालिकाना हक
Farrukhabad news
जमीन की हवस ने छीन ली मासूम की मुस्कान, चार दिन बाद सामने आया खौफनाक सच!
jaunpur news
सुरक्षा की साजिश या सत्ता का छल? खुद के घर पर गोली चलवाने वाला चेयरमैन बेनकाब
Jhansi News
सुनो! तुम्हारी भाभी जहर खा ली...प्रेमी ने अस्पताल से आया फोन
Ayodhya news
राम मंदिर ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट से वापस मांगेगा ऐतिहासिक सबूत और दस्तावेज,जानें क्यों
Mathura News
ड्रोन की उड़ान से साइबर माफिया में खौफ, मथुरा के गांवों में पुलिस की बड़ी दबिश
Kushinagar News
कागजों में विकास, जमीन पर घोटाला, कुशीनगर में पंचायतों में बड़ा खुलासा
Up Road Accidents News
यूपी में कोहरे का कहर ! बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा 3 की मौत, कई घायल