गोरखपुर में महिला गैंगस्टर हेमवन्ती पटेल गिरफ्तार, सस्ते प्लॉट का झांसा देकर लगाती थी चूना!

गोरखपुर/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: गोरखपुर जिले में पीपीगंज पुलिस ने जमीन के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह पर करारा प्रहार किया है. लंबे समय से फरार चल रही गैंगस्टर एक्ट में वांछित महिला अपराधी हेमवन्ती पटेल आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गई. फर्जी दस्तावेज़, नकली रजिस्ट्री और सस्ते प्लॉट का झांसा देकर लोगों की गाढ़ी कमाई लूटने वाली हेमवन्ती अब सलाखों के पीछे है. गोरखपुर पुलिस की इस कार्रवाई से जमीन माफियाओं में हड़कंप मच गया है.
दर्ज हैं कई मुकदमे
जनपद गोरखपुर में अपराधियों के खिलाफ चल रहे सख़्त अभियान के तहत पीपीगंज पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रही महिला अपराधी हेमवन्ती पटेल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. हेमवन्ती पटेल पर जमीन खरीद-फरोख्त के नाम पर फर्जी दस्तावेज़ तैयार कर करोड़ों रुपये की ठगी करने का गंभीर आरोप है. मामला थाना चिलुआताल क्षेत्र का है जहां उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट सहित कई संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं.
जांच में खुलासा
जांच में खुलासा हुआ है कि अभियुक्ता अपने गिरोह के साथ मिलकर सस्ते दामों पर जमीन दिलाने का लालच देती थी, फिर नकली कागजात तैयार कर लोगों से मोटी रकम वसूल ली जाती थी. गोरखपुर एसएसपी राजकरन नय्यर के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन और क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष पीपीगंज अरुण कुमार सिंह को उस समय मिली बड़ी सफलता जब पुलिस टीम को चकमा देकर फरार चल रही अभियुक्ता को पीपीगंज की पुलिस ने दबोच लिया.
गैंगस्टर एक्ट में थी फरार
“अभियुक्ता हेमवन्ती पटेल गैंगस्टर एक्ट में वांछित थी. जमीन से जुड़े फर्जी दस्तावेज़ बनाकर ठगी की जा रही थी. आगे की जांच में गिरोह के अन्य सदस्यों की भी तलाश की जा रही है. हेमवन्ती पटेल के खिलाफ पहले से ही गैंगस्टर एक्ट, धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज़ और साजिश जैसी गंभीर धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस की मानें तो अभियुक्ता की भूमिका आर्थिक अपराधों में बेहद गंभीर रही है. पीपीगंज पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई से फर्जी जमीन सौदों के नेटवर्क पर बड़ा झटका लगा है. पुलिस अब इस गिरोह से जुड़े अन्य आरोपियों तक पहुंचने की तैयारी में जुटी है.