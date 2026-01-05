गोरखपुर एम्स में फर्जीवाड़ा! 80 लाख सालाना आय फिर भी लिया आरक्षण का लाभ, पूर्व ईडी पर कानूनी शिकंजा

नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: देश के सबसे बड़े मेडिकल संस्थानों में शामिल एम्स से जुड़ी एक सनसनीखेज खबर सामने आई है. एम्स गोरखपुर के पूर्व कार्यकारी निदेशक डॉ. जीके पाल और उनके बेटे डॉ. ओरो प्रकाश पाल के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोप है कि बेटे को एमडी सीट दिलाने के लिए फर्जी ओबीसी नॉन-क्रीमीलेयर प्रमाणपत्र का इस्तेमाल किया गया. यह मामला अब पूरे स्वास्थ्य मंत्रालय से लेकर मेडिकल जगत में भूचाल बन चुका है.

यह है पूरा मामला

एम्स गोरखपुर के पूर्व कार्यकारी निदेशक डॉ. जीके पाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. अब उनके बेटे डॉ. ओरोप्रकाश पाल के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज कर ली गई है. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट त्विषि श्रीवास्तव के आदेश पर एम्स थाना पुलिस ने यह मुकदमा दर्ज किया है. आरोप है कि डॉ. जीके पाल ने 30 अगस्त 2024 को अपने बेटे को एमडी सीट पर प्रवेश दिलवाया. इसके लिए ओबीसी नॉन-क्रीमीलेयर का फर्जी प्रमाणपत्र इस्तेमाल किया गया.

आरक्षण का गलत लाभ लेने का आरोप

हैरानी की बात यह है कि डॉ. जीके पाल और उनकी पत्नी पार्वती पाल की सालाना आय 80 लाख रुपये से ज्यादा है. इसके बावजूद बेटे को आरक्षण का लाभ दिलाया गया. मामला जब स्वास्थ्य मंत्रालय तक पहुंचा तो डॉ. जीके पाल को पहले एम्स गोरखपुर के ईडी पद से हटाया गया फिर एम्स पटना से भी हटा दिया गया. फिलहाल डॉ. जीके पाल जिपमेर पुड्डुचेरी में तैनात हैं, लेकिन अब उनके खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर ने पूरे मेडिकल सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

सिस्टम पर खड़े किए सवाल

कैंट थाना क्षेत्र के दिव्यनगर निवासी आशुतोष कुमार मिश्र द्वारा यह वाद दायर किया गया था. इसमें जनवरी 2024 से सितंबर 2024 के बीच पूरे घटनाक्रम का विवरण दिया गया. देश के शीर्ष मेडिकल संस्थान में इस तरह का आरोप न केवल सिस्टम पर सवाल खड़े करता है बल्कि मेडिकल एडमिशन की पारदर्शिता पर भी गंभीर चिंता पैदा करता है. अब देखना होगा कि जांच में और कौन-कौन से नाम सामने आते हैं?.

