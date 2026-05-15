बुरे फंसे सपा नेता राजकुमार भाटी! संतकबीरनगर समेत कई जिलों में FIR, ब्राह्मणों पर दिया था विवादित बयान

Santkabir Nagar News: उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर में सपा नेता राजकुमार भाटी पर FIR दर्ज हो गई है. राजकुमार भाटी पर हाल ही में हुए एक कार्यक्रम के दौरान ब्राह्मणों पर अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप है.
Trending Photos
Santkabir Nagar : उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और टीवी डिबेट्स के चर्चित चेहरों में शामिल राजकुमार भाटी एक विवादित बयान को लेकर घिर गए हैं. संतकबीर नगर समेत यूपी कई जिलों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. उन पर आरोप है कि उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान ब्राह्मण समाज को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.
वायरल वीडियो से बढ़ा विवाद
बताया जा रहा है कि 5 मई को दिल्ली के जवाहर भवन में आयोजित एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के दौरान राजकुमार भाटी ने समाज में प्रचलित जातिगत कहावतों का जिक्र करते हुए एक विवादित टिप्पणी की. वायरल वीडियो में वह कहते सुनाई दे रहे हैं, “ब्राह्मण भला न वेश्या, इनमें भला न कोय….” वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं शुरू हो गईं.
इस मामले में भाजपा नेता मृगेन्द्र राम त्रिपाठी की शिकायत पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 353(2), 298 और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और वायरल वीडियो की भी पड़ताल की जाएगी.
बढ़ते विवाद के बीच मांगी माफी
विवाद बढ़ने के बाद राजकुमार भाटी ने बिना शर्त माफी मांग ली. उन्होंने कहा कि अगर उनकी बात से किसी भी ब्राह्मण भाई की भावनाएं आहत हुई हैं तो वह खेद व्यक्त करते हैं. भाटी का दावा है कि उनके बयान को संदर्भ से काटकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया.
उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि वह समाज में फैली जातिगत कहावतों और अपमानजनक मुहावरों की आलोचना कर रहे थे, न कि उनका समर्थन. उनके अनुसार भाषण में उन्होंने विभिन्न जातियों को लेकर प्रचलित कहावतों का उदाहरण दिया था और यह बताने की कोशिश की थी कि समाज में ऐसी सोच गलत है.
कौन हैं राजकुमार भाटी
राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के प्रमुख प्रवक्ताओं में गिने जाते हैं और अक्सर राष्ट्रीय व क्षेत्रीय टीवी चैनलों की राजनीतिक बहसों में पार्टी का पक्ष रखते दिखाई देते हैं. वह उत्तर प्रदेश की दादरी विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ चुके हैं. राजनीति में सक्रिय होने से पहले वह पत्रकारिता से जुड़े रहे. भाटी ने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से स्नातकोत्तर और कानून की पढ़ाई की है.
ये भी पढ़ें : दिल्ली में शाह-योगी की मुलाकात: जल्द होगा नए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा, क्या 2027 के सियासी समीकरण की सेट हो गई रणनीति