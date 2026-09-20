सपा सांसद की बढ़ीं मुश्किलें: गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस में बवाल के बाद FIR, संतकबीरनगर पुलिस का एक्शन

सियासत गरमाई

दोनों तरफ से मुकदमा दर्ज होने के बाद जिले की राजनीति गरमा गई है. आरोपों की जांच अब पुलिस साक्ष्यों और घटना की वीडियोग्राफी के आधार पर करेगी. संतकबीरनगर पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों से तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. बता दें कि गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान बखिरा थाना क्षेत्र में लोगों ने सपा सांसद लक्ष्मीकांत निषाद की गाड़ी को घेर लिया. भीड़ ने वाहन में तोड़फोड़ की और पथराव भी किया, जिससे गाड़ी का एक शीशा टूट गया. हालात बिगड़ने पर पुलिसकर्मियों ने सांसद को भीड़ के बीच से सुरक्षित बाहर निकाला.