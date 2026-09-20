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सपा सांसद की बढ़ीं मुश्किलें: गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस में बवाल के बाद FIR, संतकबीरनगर पुलिस का एक्शन

Sant Kabir Nagar News: संतकबीरनगर के अमरडोभा चौराहे पर गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान सपा सांसद लक्ष्मीकांत की गाड़ी को भीड़ ने घेर लिया था. गाड़ी में तोड़फोड़ की गई थी.

Written ByZee Media Bureau
Published: Sep 20, 2026, 05:19 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 05:19 PM IST
सपा सांसद की बढ़ीं मुश्किलें: गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस में बवाल के बाद FIR, संतकबीरनगर पुलिस का एक्शन

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