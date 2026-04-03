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गोरखपुर-चंदौली में चिंगारी से भड़की आग, 18 एकड़ से ज्यादा गेहूं की फसल राख, किसानों में मुआवजे की उठी मांग

Gorakhpur News:  गोरखपुर के झंगहा थाना क्षेत्र के गोहटा ताल इलाके से एक बेहद चिंताजनक घटना सामने आई है. शुक्रवार को खेत में रैपर मशीन से भुसा बनाया जा रहा था, तभी अचानक मशीन से निकली एक चिंगारी ने पास में खड़ी गेहूं की फसल को आग के हवाले कर दिया

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 03, 2026, 05:49 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI

Gorakhpur News:  उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के झंगहा थाना क्षेत्र के गोहटा ताल इलाके से एक बेहद चिंताजनक घटना सामने आई है. शुक्रवार को खेत में रैपर मशीन से भुसा बनाया जा रहा था, तभी अचानक मशीन से निकली एक चिंगारी ने पास में खड़ी गेहूं की फसल को आग के हवाले कर दिया.तेज पछुआ हवाओं के चलते आग ने कुछ ही पलों में विकराल रूप धारण कर लिया और आसपास के खेतों को अपनी चपेट में ले लिया.

8 एकड़ फसल जलकर खाक, ट्रैक्टर और मशीन भी राख
इस भीषण अगलगी में करीब 8 एकड़ गेहूं की फसल जलकर पूरी तरह नष्ट हो गई. आग इतनी तेज थी कि भुसा बना रहा ट्रैक्टर और रैपर मशीन भी पूरी तरह जलकर राख हो गए.सैकड़ों ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बाल्टी, पंप और अन्य साधनों से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक भारी नुकसान हो चुका था.

कई किसानों की सालभर की मेहनत बर्बाद
इस हादसे में रामगणेश, रामानंद, त्रिलोकी, शत्रुघ्न और प्रभावती देवी समेत कई किसानों की फसल जल गई. ग्रामीणों के अनुसार, सिकाढगढ निवासी बैजनाथ हरिजन के खेत में भुसा बनाते समय यह हादसा हुआ. सूचना पर लेखपाल मौके पर पहुंचे और नुकसान का आकलन शुरू कर दिया गया है.

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 ग्रामीणों में आक्रोश, मशीनों पर रोक की मांग
घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है. किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि गेहूं की कटाई पूरी होने तक भुसा बनाने वाली मशीनों के उपयोग पर रोक लगाई जाए, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.

चंदौली में भीषण आग से 10 बीघा फसल नष्ट
उधर चंदौली जिले के धानापुर क्षेत्र के पगही-विझवल कुसुम्ही गांव के सिवान में भी भीषण आग लगने की घटना सामने आई है.हरदेव पीजी कॉलेज के पीछे खेतों में अज्ञात कारणों से लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया.

कई किसानों को भारी नुकसान, दमकल से पहले बुझी आग
इस आग में 10 बीघा से अधिक गेहूं की खड़ी फसल जलकर नष्ट हो गई. रामलाल यादव समेत कई किसानों को भारी नुकसान हुआ है. ग्रामीणों ने समय रहते कड़ी मेहनत कर आग पर काबू पाया। दमकल विभाग के पहुंचने से पहले ही आग बुझा ली गई थी.घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. प्रभावित किसानों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है.

आजमगढ़ में भी आग 

वही जनपद आजमगढ़ में सिधारी थाना क्षेत्र के गेलवारा गांव में आज हाईटेंशन लाइन से निकली चिंगारी ने खेतों में खड़ी गेहूं की फसल को अपनी चपेट में ले लिया. जहां चिंगारी सीधे गेहूं के खेत में गिरते ही सूखी फसल में आग लग गई और देखते ही देखते उस दौरान चल रही तेज हवा के चलते आग ने विकराल रूप ले लिया व तेजी से फैलने लगी.मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने बिना समय गवाए साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया.

 ग्रामीणों ने रहर के डंठल, पेड़ों की डालियों और पानी की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की.ग्रामीणों की त्वरित कार्रवाई का ही असर रहा कि आग को आसपास के खेतों में फैलने से रोक लिया गया और बड़ी क्षति होने से बच गई.इस घटना में छोटे किसान जिसमें पुनवासी विश्वकर्मा, केवल विश्वकर्मा, राधेश्याम विश्वकर्मा, रामबचन विश्वकर्मा, अनिल विश्वकर्मा, अरविंद, वीरेंद्र, जीतेंद्र, सुरेश, गोपाल और जियालाल का करीब पांच बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई. सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक गेहूं की फसल जल चुकी थी. घटना से इन छोटे किसानों को भारी नुकसान हुआ.

 

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