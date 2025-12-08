Advertisement
गोरखपुर से उड़ान भरने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर, दिल्ली बेंगलुरु की फ्लाइट रद्द

Gorakhpur News: एयरलाइन की ओर से यात्रियों को यह जानकारी 24 घंटे पहले आधिकारिक रूप से दे दी गई है. इससे उन्हें यात्रा की वैकल्पिक व्यवस्था करने में सहूलियत मिल सके. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 08, 2025, 10:38 PM IST
नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: गोरखपुर से उड़ान भरने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है. इंडिगो एयरलाइंस ने कल यानी 9 दिसंबर 2025 को संचालित होने वाली अपनी तीन प्रमुख सेक्टरों की उड़ानों को रद्द कर दिया है. रद्द की गई उड़ानों में दिल्ली–गोरखपुर–दिल्ली, कोलकाता–गोरखपुर–कोलकाता और बेंगलुरु–गोरखपुर–बेंगलुरु सेक्टर की उड़ानें शामिल हैं. 

लगेज सुरक्षित पहुंचाया गया 
एयरलाइन की ओर से यात्रियों को यह जानकारी 24 घंटे पहले आधिकारिक रूप से दे दी गई है. इससे उन्हें यात्रा की वैकल्पिक व्यवस्था करने में सहूलियत मिल सके. सबसे राहत भरी खबर यह है कि किसी भी यात्री का सामान या लगेज गोरखपुर एयरपोर्ट पर नहीं छूटा है. गोरखपुर से यात्रा करने वाले सभी यात्रियों का लगेज सुरक्षित रूप से उनके संबंधित गंतव्य तक पहुंचा दिया गया है. 

एयरलाइन की वेबसाइट पर देख लें जानकारी 
वहीं, 8 दिसंबर 2025 को इंडिगो की अन्य सभी उड़ानें सामान्य और नियत समय पर संचालित होती रहीं.  फ़िलहाल एयरलाइंस द्वारा यात्रियों से अपील की गई है कि वे एयरपोर्ट रवाना होने से पहले एयरलाइन की वेबसाइट या कस्टमर केयर से उड़ान की स्थिति की पुष्टि जरूर कर लें. बता दें कि गोरखपुर से फ्लाइट संख्या 6E5347 (DEL-GOP-DEL) जो नियमित रूप से 12:10 बजे संचालित होती है और 6E436 (BLR-GOP-BLR) जो शाम 6:15 पर पहुंचती है को 11 दिसंबर तक स्थगित कर दिया गया है.  

ये उड़ानें रद्द 
8 दिसंबर की दिल्ली की 12:10 AM वाली फ्लाइट और बेंगलुरु की निर्धारित उड़ान को रद्द घोषित किया गया है. बाकी सभी इंडिगो उड़ानें पूर्व निर्धारित समयानुसार सुचारु रूप से संचालित हो रही हैं. एयरलाइंस द्वारा अन्य उड़ानों के बारे में यात्रियों को समय-समय पर सूचित किया जा रहा है. 

