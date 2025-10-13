Gorakhpur News: दिवाली से पहले मिलावटखोर सक्रिय हो गए. मिलावटखोर शहर-शहर नकली खोवा पहुंचाने के लिए अब लग्जरी बस और ट्रेन का सहारा ले रहे हैं. अगर आपभी मिठाई खरीदने जा रहे हैं तो सावधान हो जाइये.
नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: धनतेरस-दीपावली और भाई दूज को देखते हुए मिलावटखोर सक्रिय हो गए हैं. दीपावली के त्योहार पर मिठाई की बढ़ती मांग का फायदा उठाने वाले मिलावटखोरों पर गोरखपुर में फूड विभाग ने तगड़ा शिकंजा कसा है. सहायक आयुक्त खाद्य डॉ. सुधीर कुमार सिंह के नेतृत्व में सोमवार तड़के टीम ने महोब के पास छापेमारी की, जहां निजी लग्जरी बस में 1000 किलो नकली खोवा लाया जा रहा था.
लग्जरी बसों और हमसफर ट्रेन से हो रही माल ढुलाई
सहायक आयुक्त खाद्य डॉ. सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि गुप्त जानकारी मिलने के बाद टीम ने लग्जरी बस को रोका और खोवा की जांच की तो उसमें मिलावट के साफ संकेत मिले. मौके पर खोवा लेने वाला कोई नहीं मिला. इसके बाद विभाग ने पूरा माल जब्त कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है. वहीं, रेलवे स्टेशन के पास हमसफर ट्रेन से लाए गए 400 किलो खोवा को भी फूड विभाग ने जब्त कर लिया है.
गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी कार्रवाई
उन्होंने बताया कि त्योहारों पर मिठाई और खोवा की मांग बढ़ जाती है. इसी का फायदा उठाकर कुछ लोग नकली खोवा बेचकर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. कानपुर से लाई गई बस से 1000 किलो खोवा और रेलवे स्टेशन के पास से 400 किलो खोवा पकड़ा है. विभाग लगातार ऐसी कार्रवाई करेगा और दोषियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट तक की कार्रवाई की जाएगी.
