होली से पहले गोरखपुर में मिलावट का बड़ा खेल बेनकाब! 7 कुंतल संदिग्ध खोवा जब्त, सप्लाई को लेकर जांच तेज

Gorakhpur News: होली के रंग में जहर घोलने की साजिश को गोरखपुर में नाकाम कर दिया गया. गोरखपुर में फूड विभाग ने तड़के सुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए एक प्राइवेट बोलेरो से लाया जा रहा करीब 7 कुंतल संदिग्ध खोवा पकड़ा. पूरी खेप को मौके पर ही जब्त कर लिया गया है.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Feb 28, 2026, 12:58 PM IST
गोरखपुर/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: होली पर्व को देखते हुए गोरखपर में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग अलर्ट मोड में है. सहायक आयुक्त खाद्य डॉ. सुधीर कुमार सिंह और मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी हितेन मोहन त्रिपाठी के नेतृत्व में तीन टीमें लगातार छापेमारी अभियान चला रही हैं. विभाग का फोकस त्योहारों पर ज्यादा खपत होने वाले खाद्य पदार्थों पर है.

राजघाट थाना क्षेत्र के मिर्जापुर इलाके में तड़के करीब 4 बजे वाहन चेकिंग के दौरान बोलेरो गाड़ी यूपी 63 एए 8912 को रोका गया. तलाशी लेने पर वाहन से 14 बोरी खोवा बरामद हुआ, जिसका वजन लगभग 7 कुंतल बताया जा रहा है. प्राथमिक जांच में खोवा की गुणवत्ता संदिग्ध पाई गई, जिसके बाद पूरी खेप को मौके पर ही जब्त कर लिया गया.

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अब तक खोवा का कोई मालिक सामने नहीं आया है. अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही मालिक सामने आएगा, विधिवत नमूना संग्रहित कर प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा जाएगा. जांच रिपोर्ट के आधार पर सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी. विभाग को आशंका है कि यह खोवा त्योहार के दौरान बाजार में खपाने की तैयारी थी.

जिलाधिकारी के निर्देश पर और होली पर्व के दृष्टिगत आम जनमानस को शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अभियान चलाया जा रहा है. मिर्जापुर क्षेत्र से लगभग 7 कुंतल खोवा जब्त किया गया है. नमूने जांच के लिए भेजे जाएंगे और रिपोर्ट के आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

फूड विभाग की लगातार कार्रवाई से मिलावटखोरों में हड़कंप मचा हुआ है. बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और प्राइवेट बस स्टैंड पर भी सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि त्योहार के दौरान मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

होली पर मिठास बरकरार रहे, इसके लिए प्रशासन सख्त है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक मिलावटखोर त्योहारों को कमाई का जरिया बनाते रहेंगे? फिलहाल फूड विभाग की इस कार्रवाई से साफ है कि इस बार मिलावट पर सख्त पहरा रहेगा. 

गोरखपुर में नाली विवाद बना मौत की वजह, अधिवक्ता की पीट-पीटकर हत्या, इलाके में तनाव

महराजगंज में होली से पहले बड़ी कार्रवाई; 10 कुंतल लहन नष्ट, अवैध शराब माफियाओं पर कसा शिकंजा

 

