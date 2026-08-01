क्या आपकी रसोई में भी पहुंच गया नकली घी? गोरखपुर में बड़े ब्रांड के नाम पर चल रहा था फर्जीवाड़ा

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नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: अगर आप भी सस्ते दाम में बड़े ब्रांड का घी खरीदकर उसे असली समझकर इस्तेमाल कर रहे हैं. तो यह खबर आपको चौंका सकती है. क्योंकि गोरखपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने नकली घी बनाने वाले एक ऐसे ठिकाने का खुलासा किया है, जहां नामी कंपनियों के नाम पर कथित तौर पर नकली घी तैयार कर बाजार में सप्लाई किया जा रहा था.
क्या है पूरा मामला?
चौरीचौरा के सहसराव स्थित तनवी इंटरप्राइजेज पर सहायक आयुक्त खाद्य डॉ. सुधीर कुमार सिंह के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने देर शाम छापेमारी की. कार्रवाई के दौरान करीब 400 किलोग्राम संदिग्ध घी बरामद हुआ. मौके से अमूल, पतंजलि, मधुसूदन, रॉयल और हरियाणा सहित कई प्रसिद्ध ब्रांडों के खाली रैपर, पैकिंग सामग्री और अन्य सामान भी जब्त किया गया.
कैसे किया जाता था कारोबार?
अधिकारियों के मुताबिक, यहां एक किलो, 500 ग्राम और 250 ग्राम के पैकेट में घी पैक किया जा रहा था. सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि बरामद रैपरों पर मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट और एमआरपी पहले से ही प्रिंट थी. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ये रैपर दिल्ली से छपवाकर मंगाए जाते थे और उनमें कथित तौर पर नकली घी भरकर बाजार में उतार दिया जाता था.
हानिकारक रसायनों का इस्तेमाल
खाद्य सुरक्षा विभाग ने मौके से पांच नमूने लेकर प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे हैं. रिपोर्ट आने के बाद यह स्पष्ट होगा कि घी में किसी प्रकार की मिलावट या हानिकारक रसायनों का इस्तेमाल किया गया है या नहीं. अधिकारियों ने आशंका जताई है कि घी जैसी खुशबू देने के लिए एसेंस का प्रयोग किया गया हो सकता है. हालांकि इसकी पुष्टि जांच रिपोर्ट के बाद ही होगी.
सहायक आयुक्त खाद्य ने क्या बताया?
सहायक आयुक्त खाद्य डॉ. सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि यह केवल नकली घी का मामला नहीं बल्कि एक संगठित नेटवर्क की ओर इशारा करता है. विभाग अब यह पता लगाने में जुटा है कि रैपर कहां से छपकर आते थे, नकली घी कहां तैयार होता था और इसकी सप्लाई किन-किन जिलों तक की जा रही थी. पूरे नेटवर्क की पहचान कर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
खाद्य सुरक्षा विभाग ने लोगों से की अपील
जिलाधिकारी के निर्देश पर जिले में मिलावटखोरों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है. खाद्य सुरक्षा विभाग ने लोगों से अपील की है कि यदि कहीं भी मिलावटी या नकली खाद्य पदार्थों की जानकारी मिले तो तत्काल विभाग को सूचित करें. विभाग का कहना है कि आम जनता के सहयोग से ही ऐसे गिरोहों पर प्रभावी कार्रवाई संभव है.
गोरखपुर में नकली घी के इस कथित कारोबार का खुलासा सिर्फ एक फैक्ट्री तक सीमित नहीं माना जा रहा. अब जांच इस पूरे नेटवर्क की कड़ियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है. प्रयोगशाला की रिपोर्ट आने के बाद यह भी साफ होगा कि बरामद घी केवल नकली था या उसमें ऐसे रसायन भी मिले थे जो लोगों की सेहत के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं. फिलहाल खाद्य सुरक्षा विभाग ने घी और पैकिंग सामग्री जब्त कर आगे की जांच शुरू कर दी है.