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क्या आपकी रसोई में भी पहुंच गया नकली घी? गोरखपुर में बड़े ब्रांड के नाम पर चल रहा था फर्जीवाड़ा

अगर आप भी बिना जांचे परखे अपने भोजन में ब्रांडेड कम्पनियों के घी खाने के शौकीन हैं तो जरा ठहरिए क्योंकि गोरखपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली घी के काले कारोबार का पर्दाफाश किया है.

Written ByZee Media BureauEdited ByShailesh Yadav
Published: Aug 01, 2026, 07:57 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 07:57 PM IST
क्या आपकी रसोई में भी पहुंच गया नकली घी? गोरखपुर में बड़े ब्रांड के नाम पर चल रहा था फर्जीवाड़ा
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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