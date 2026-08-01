क्या आपकी रसोई में भी पहुंच गया नकली घी? गोरखपुर में बड़े ब्रांड के नाम पर चल रहा था फर्जीवाड़ा

गोरखपुर में नकली घी के इस कथित कारोबार का खुलासा सिर्फ एक फैक्ट्री तक सीमित नहीं माना जा रहा. अब जांच इस पूरे नेटवर्क की कड़ियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है. प्रयोगशाला की रिपोर्ट आने के बाद यह भी साफ होगा कि बरामद घी केवल नकली था या उसमें ऐसे रसायन भी मिले थे जो लोगों की सेहत के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं. फिलहाल खाद्य सुरक्षा विभाग ने घी और पैकिंग सामग्री जब्त कर आगे की जांच शुरू कर दी है.