Deoria Latest News: पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर की तबीयत बिगड़ी, देवरिया से गोरखपुर रेफर, मंगलवार को हुई थी जमानत याचिका खारिज

Deoria News: देवरिया जनपद के जिला जेल में बंद पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर की विगत रात अचानक तबीयत खराब हो गई. बीते दिन मंगलवार को ही उनकी जमानत याचिका भी खारिज हुई थी.

त्रिपुरेश त्रिपाठी/देवरिया: देवरिया जिला जेल में बंद पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की मंगलवार देर रात अचानक से तबीयत बिगड़ गई.  उन्हें सीने में तेज दर्द और बेचैनी की शिकायत हुई, जिसके बाद जेल प्रशासन ने उन्हें फौरन देवरिया मेडिकल कॉलेज ले जाया गया.  प्राथमिक जांच के बाद डॉक्टरों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए रात 2 बजे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. बता दें कि देवरिया इंडस्ट्रियल एरिया में जमीन के धोखाधड़ी के मामले में अमिताभ ठाकुर जेल में बंद है. बीते दिन मंगलवार को ही उनकी जमानत याचिका भी खारिज हुई थी.

जिला जेल में तबीयत बिगड़ी
मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार रात करीब साढ़े 11 के आसपास उनकी तबीयत खराब हो गई. जेल के डॉक्टर ने पहले उनकी जांच. इसके बाद उनको देवरिया के महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज  ले जाया गया. यहां पर प्राथमिक उपचार के बाद गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया. फिलहाल उनका इलाज विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा है.

चलती ट्रेन से हुए थे गिरफ्तार
अमिताभ ठाकुर को दस दिसंबर को लखनऊ से दिल्ली जाते समय चलती ट्रेन से गिरफ्तार किया गया था. अमिताभ पर जमीन की खरीद में धोखाधड़ी के आरोप हैं.  इसी को  लेकर उन पर एक्शन हुआ. हालांकि पूर्व आईपीएस ने मीडिया को कहा कि उन पर जो एक्शन लिया गया है वो कफ सिरप को लेकर लिया गया है.  अमिताभ ठाकुर ने कहा कि कफ सिरप मामले को दबाने के लिए उनकी गिरफ्तारी हुई है. उनका कहना है कि आज भी कफ सिरप से जुड़े बहुत से सबूत उनके पास हैं. अमिताभ की गिरफ्तारी के बाद यूपी की सियासत भी गरमा गई थी. सपा और कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर हमला किए.

अमिताभ ठाकुर की देवरिया सीजेएम कोर्ट में पेशी
 3 दिसंबर को अमिताभ ठाकुर की देवरिया सीजेएम कोर्ट में पेशी हुई थी. उनकी जमानत पर 30 मिनट तक बहस हुई थी.  इस दौरान लखनऊ से आए जांच अधिकारी (IO) कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सके. जिसके बाद जज ने जांच अधिकारी को फटकार लगाई थी. कोर्ट ने कहा- अब तक की जांच में ऐसा कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है, जिससे साबित हो कि अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी आवश्यक थी. अमिताभ ठाकुर की जमानत याचिका और रिमांड पर मंगलवार को सीजीएम कोर्ट  में सुनवाई हुई. कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी. आज बुधवार को फैसला आएगा. 

