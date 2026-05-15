गोरखपुर में गंगा निषाद पर जानलेवा हमला, मॉर्निंग वॉक पर निकले पूर्व मंत्री के सिर पर हथौड़े से वार, रूह कंपाने वाला मंजर CCTV में कैद

Gorakhpur News/ नागेंद्र मणि त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के गुलरिहा थाना क्षेत्र के खुटहन खास गांव में उस समय हड़कंप मच गया, जब पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री गंगा निषाद पर उनके ही पट्टीदारों ने जानलेवा हमला कर दिया. आरोप है कि गंगा निषाद रोज की तरह घर के बाहर टहल रहे थे, तभी पड़ोसी श्रीभागवत निषाद, उनके बेटे अजय और विजय निषाद समेत कुछ लोग वहां पहुंचे और कहासुनी के बाद हमला कर दिया.

गंगा निषाद पर जानलेवा हमला

परिजनों का आरोप है कि हमलावरों ने सेटरिंग में इस्तेमाल होने वाले हथौड़े से गंगा निषाद के सिर पर ताबड़तोड़ वार किए. हमले में उनकी बायीं आंख के ऊपर गंभीर चोट आई और वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े. घटना के बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई. घायल गंगा निषाद के बेटे ने बताया कि हथौड़े का नुकीला हिस्सा करीब दो इंच तक सिर में धंस गया था. गंभीर हालत में पहले उन्हें सीएचसी चरगांवा ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने हालत नाजुक देखते हुए बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया.

घटना पर क्या बोले परिजन?

बताया जा रहा है कि करीब दस दिन पहले मकान की नींव के पास गड्ढा खोदने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था. परिजनों का कहना है कि बारिश के मौसम में खुदाई से मकान गिरने का खतरा था, जिसको लेकर दोनों परिवारों के बीच लगातार तनाव चल रहा था. इसी रंजिश में हमला किए जाने का आरोप लगाया जा रहा है. घटना की सूचना मिलते ही गुलरिहा थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी.

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आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस

वहीं दूसरे पक्ष के लोगों को भी चोटें आने की बात सामने आई है. मारपीट की पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. स्थानीय पुलिस का कहना है कि अभी तक इस घटना को लेकर किसी भी पक्ष से पुलिस को तहरीर नहीं मिली है. परिजन घायल के इलाज में जुटे हैं. तहरीर मिलने के बाद मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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