सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी 34 महीने बाद जेल से रिहा, हाईकोर्ट ने दी थी जमानत, इरफान पर आगजनी समेत 10 मामले दर्ज

Maharajganj : समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी मंगलवार को 34 महीने बाद आखिरकार जेल से बाहर आ गए. उनकी रिहाई का पल परिवार और समर्थकों के लिए बेहद खास रहा. सुबह से ही उनकी पत्नी और मौजूदा विधायक नसीम सोलंकी अपने दोनों बेटों और सास खुर्शिदा बेगम के साथ महराजगंज जेल पहुंच गई थीं. हालांकि सुरक्षा कारणों से बेटों को अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली. नसीम सोलंकी अकेले ही जेल के अंदर पहुंचीं और पति से मुलाकात की.

इरफान सोलंकी का समर्थकों ने किया स्वागत

जेल से बाहर आते ही इरफान का स्वागत करने समर्थकों की भीड़ जुटी, लेकिन नसीम सोलंकी ने सभी से अपील की कि भीड़ न लगाएं. उन्होंने कहा कि इरफान अब परिवार के साथ समय बिताएंगे और जल्द पूरी तरह से रिहा होकर सामान्य जीवन शुरू करेंगे. परिवार अपने साथ कपड़े और जरूरी सामान लेकर जेल पहुंचा था, जिसे अंदर भिजवाया गया.

रिहाई से पहले इरफान से ईडी ने की पूछताछ

सुबह करीब 10 बजे ही इरफान की रिहाई का परवाना जेल पहुंच गया था, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ की, जिसके कारण रिहाई में देर हो गई. जेल के बाहर सुरक्षा व्यवस्था भी बेहद कड़ी रही और 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे.

Add Zee News as a Preferred Source

गैंगस्टर एक्ट मामले में हाईकोर्ट ने दी थी जमानत

चार दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट मामले में इरफान को जमानत दी थी. यह आखिरी केस था, जिसमें उन्हें राहत नहीं मिली थी. दस्तावेजी प्रक्रिया के कारण उनकी रिहाई तीन दिन तक टल गई.

गौरतलब है कि इरफान सोलंकी 2 दिसंबर 2022 से जेल में बंद थे. उन पर 10 मामले दर्ज हैं. बीते साल जून में कानपुर में महिला के प्लॉट पर आगजनी के मामले में उन्हें सात साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद उनकी विधायकी भी चली गई. उपचुनाव में उनकी पत्नी नसीम सोलंकी ने जीत दर्ज कर सपा का किला संभाला.

ये भी पढ़ें: आजम खान के बाद सपा नेता इरफान सोलंकी भी जेल से बाहर आने वाले हैं, हाईकोर्ट ने इस बड़े मामले में दी जमानत