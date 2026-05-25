दिल तो बच्चा है जी! 4 बच्चों की मां को हुआ 14 साल के बच्चे से प्यार, थाने पहुंची 'बेवफाई' की कहानी!

Maharajganj News: यूपी के महाराजगंज जिले के नौतनवा पुलिस के सामने एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसे सुनकर पुलिसकर्मी हैरान रह गए. दरअसल, गोरखपुर की रहने वाली 40 साल की एक महिला ने अपने बेटे से भी कम उम्र के 14 साल के किशोर पर बेवफाई का आरोप लगाते हुए शिकायती पत्र दिया है.

किशोर के साथ रहने की जिद पर अड़ी

चार बच्चों की मां ने यह भी दावा किया कि उसकी और किशोर की शादी हो चुकी है और अब वह उसी के साथ रहेगी. उसकी बात सुनने के बाद पुलिस ने किशोर के परिजनों को बुलाया. घंटों चले ड्रामे के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर समझौता करा दिया. इसके बाद महिला अपने घर रवाना हुई.

इंस्टाग्राम पर किशोर से हुई थी दोस्ती

गोरखपुर की रहने वाली 40 वर्षीय महिला इंस्टाग्राम पर रील बनाकर पोस्ट करती थी, उसकी रील को अक्सर 14 वर्षीय नौतनवा का रहने वाले एक किशोर लाइक और शेयर करता था. अपनी रील को लाइक व शेयर करने वाले किशोर से उसकी चैटिंग होने लगी. महिला की रील लाइक करने से उसकी पहचान हुई और धीरे-धीरे नजदीकी बढ़ती गई.

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बेटे से कम उम्र के लड़के से हुआ प्यार

महिला के चार बच्चे भी हैं, जिनमें सबसे बड़े बेटे की उम्र करीब 19 वर्ष है. महिला का दावा है कि फरवरी में किशोर चेन्नई से गोरखपुर आया और 15 फरवरी को दोनों ने सहमति से घर में ही शादी भी कर ली. उधर, काफी तलाश के बाद किशोर की मां को उसके गोरखपुर में होने का पता चला तो उन्होंने किसी तरह उसे फरेंदा में अपने रिश्तेदार के यहां बुलवाया. इसके बाद महिला भी फरेंदा थाने पहुंच गई. वहां किसी तरह दोनों पक्षों में समझौता हुआ और किशोर अपने घर नौतनवा चला गया. किशोर ने इसके बाद महिला का फोन उठाना तो बंद किया ही इंस्टाग्राम पर रील को लाइक और शेयर करना भी बंद कर दिया.

महिला ने किशोर पर बेवफाई का आरोप लगाया

किशोर के व्यवहार से आहत होकर महिला नौतनवा थाना पहुंच गई. किशोर पर बेवफाई का आरोप लगाते हुए अपनी पूरी कहानी सुनाई तो पुलिस वाले भी हैरान रह गए. पुलिस वालों ने पहले महिला को समझाने की कोशिश की. लोकलाज और समाज का वास्ता देकर इस मामलों को खत्म करने की बात कही, लेकिन महिला किशोर के साथ ही रहने और उसे बुलाने की मांग पर अड़ गई.

थाने में चला घंटों हाईवोल्टेज ड्रामा

थाने में घंटों महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, पुलिस ने किशोर का नंबर लिया और उसके परिजनों से बात की. थानाध्यक्ष अभिषेक सिंह ने बताया कि महिला जिस किशोर पर आरोप लगा रही थी उसे और उसकी मां को बुलाया गया था. बातचीत के बाद दोनों ने आपकी समझौता कर लिया और अपने-अपने घर चले गए हैं. दोनों ने आपसी सहमत से एक दूसरे से फिलहाल संपर्क नहीं करने की बात कही.

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