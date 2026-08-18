महाराजगंज में भीषण सड़क हादसे में 4 की मौत, बर्थडे पर एक बाइक से जा रहे थे सभी दोस्त, डंपर ने कुचला

राज्य चुनें
अमित त्रिपाठी/महाराजगंज: यूपी के महाराजगंज जिले में भीषण सड़क हादसा हो गया है. हादसे में चार युवकों की मौत हो गई है. गांव में एक साथ चार युवकों की मौत से हर कोई स्तब्ध हो गया है. वहीं, सीएचसी पहुंचे परिजनों का रो—रो कर बुरा हाल है. सूचना पर मौके पर पुलिस के अधिकारी भी पहुंच गए.
ऐसे हुआ हादसा
जानकारी के मुताबिक, निचलौल महराजगंज मार्ग स्थित धमकी गांव के सामने बेकाबू डंपर की चपेट में आने से बाइक सवार चार युवकों की मौत हो गई. चारों एक ही बाइक से निचलौल किसी दोस्त के यहां बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए निकले थे. हादसे में तीन युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि चौथे युवक की निचलौल सीएचसी पर मौत हो गई.
दोस्त के बर्थडे में जा रहे थे सभी
निचलौल थाना क्षेत्र स्थित पचमा गांव के निवासी 22 वर्षीय शनि 19 वर्षीय किशन 20 वर्षीय विवेक एक ही बाइक से निचलौल में किसी दोस्त के बदले अपनी पार्टी में शामिल होने निकले थे. उनके साथ 18 वर्षीय शिव भी था. बाइक लेकर यह लोग धमकी गांव के सामने गैस गोदाम के समीप पहुंचे थे. इसी दौरान निचलौल के तरफ से आ रहे डंपर ने बाइक में टक्कर मार दी. तेज रफ्तार डंपर की टक्कर लगने से चारों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. चारों सड़क पर गिर गए.
परिजनों का बुरा हाल
आसपास के लोगों ने दुर्घटना की सूचना पुलिस को दी. मौके पर पहुंचे पुलिस ने एंबुलेंस से सभी को निचलौल सीएचसी पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने चारों को मृत घोषित कर दिया. डंपर की टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया. परिजनों का रो-रो का बुरा हाल है. पुलिस ने डंपर को कब्जे में ले लिया है.
गंगा एक्सप्रेसवे पर पलटा ईंटों से लदा ट्रैक्टर
हापुड़ जिले के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम आलमनगर के सामने गंगा एक्सप्रेसवे पर देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया. ईंटों से लदे एक ट्रैक्टर का अगला एक्सेल अचानक टूटने से ट्रैक्टर सड़क पर ही अनियंत्रित होकर पलट गया. हादसे में ट्रैक्टर सवार चार से पांच लोग घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है. इसी दौरान अमरोहा की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार कार भी बेकाबू होकर पलटे हुए ट्रैक्टर के नीचे जा घुसी, जिससे कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.