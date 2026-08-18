महाराजगंज में भीषण सड़क हादसे में 4 की मौत, बर्थडे पर एक बाइक से जा रहे थे सभी दोस्त, डंपर ने कुचला

गंगा एक्सप्रेसवे पर पलटा ईंटों से लदा ट्रैक्टर

हापुड़ जिले के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम आलमनगर के सामने गंगा एक्सप्रेसवे पर देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया. ​ईंटों से लदे एक ट्रैक्टर का अगला एक्सेल अचानक टूटने से ट्रैक्टर सड़क पर ही अनियंत्रित होकर पलट गया. हादसे में ट्रैक्टर सवार चार से पांच लोग घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है. ​इसी दौरान अमरोहा की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार कार भी बेकाबू होकर पलटे हुए ट्रैक्टर के नीचे जा घुसी, जिससे कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.