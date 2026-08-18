Add Zee Business As A Preferred Source
App

महाराजगंज में भीषण सड़क हादसे में 4 की मौत, बर्थडे पर एक बाइक से जा रहे थे सभी दोस्त, डंपर ने कुचला

Maharajganj News: महाराजगंज में एक बाइक से चार दोस्त बर्थडे मनाने जा रहे थे, तभी डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में बाइक सवार चारों दोस्तों की मौत हो गई.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 18, 2026, 11:55 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 11:55 PM IST
महाराजगंज में भीषण सड़क हादसे में 4 की मौत, बर्थडे पर एक बाइक से जा रहे थे सभी दोस्त, डंपर ने कुचला

About the Author

Zee Media Bureau

Zee Media Bureau

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बाराबंकी में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, गोली लगने से एक की मौत, गांव में तनाव
2
3
4
5