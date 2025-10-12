Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2958721
Zee UP-Uttarakhandगोरखपुर

जमीन कांपी, दीवारें टूट गईं, फोरलेन निर्माण के दौरान भरभराकर गिरा मकान, चीख से गूंज उठा पूरा गांव!

 Gorakhpur News : गोरखपुर में बालापार-टिकरिया फोरलेन निर्माण के दौरान आठ फुट गहरी नाला खुदाई से एक आदमी का  मकान ढह गया. तीन महिलाएं और आठ बच्चे सुरक्षित बाहर निकाले गए

 

Edited By:  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 12, 2025, 03:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जमीन कांपी, दीवारें टूट गईं, फोरलेन निर्माण के दौरान भरभराकर गिरा मकान, चीख से गूंज उठा पूरा गांव!

गोरखपुर न्यूज /नागेन्द्र मणि त्रिपाठी:  उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के सरहरी चौकी क्षेत्र में बालापार-टिकरिया फोरलेन निर्माण के दौरान शनिवार की शाम एक बड़ा हादसा हुआ. हादसे के समय मकान में तीन महिलाएं और आठ बच्चे मौजूद थे. ग्रामीणों की तत्परता से सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

कहां कि है ये घटना ? 
यह घटना गोरखपुर जिले के ग्रामसभा मंगलपुर के टोला जगदीशपुर उत्तरी में हुआ था. जहां ग्रामवासी राम गोपाल गुप्ता के मकान के सामने नाले की खुदाई के दौरान मकान का अगला हिस्सा अचानक ढह गया. स्थानीय लोगों और पीड़ित परिवार के अनुसार, निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा के मानकों की पूरी तरह अनदेखी की गई. करीब आठ फुट गहरी खुदाई बिना शीट पाइलिंग और गर्डर के की जा रही थी.

राम गोपाल गुप्ता ने बताया कि सुबह से ही मकान कंपन कर रहा था, उन्होंने जेई और मशीन ऑपरेटर से हाथ से खुदाई कराने की अपील की थी, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई. शाम को इंजीनियर की अनुमति से खुदाई फिर शुरू की गई, जिसके परिणामस्वरूप मकान पूरी तरह गिर गया.

Add Zee News as a Preferred Source

पड़ोसी मकानों को भी नुकसान
हादसे में केवल राम गोपाल गुप्ता का मकान ही नहीं, बल्कि उनके भाई अशोक गुप्ता के मकान और छत में भी दरारें पड़ गईं. ग्रामीणों ने बताया कि पोकलैंड मशीन और मजदूर मौके से फरार हो गए. गांव में भय और चिंता का माहौल बन गया.

प्रशासन की प्रतिक्रिया और जांच
सदर एसडीएम दीपक गुप्ता ने बताया कि मकान गिरने की घटना की जांच कराई जाएगी. पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिलाने और आगे निर्माण कार्य में सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं. अधिकारियों ने गांव में रह रहे अन्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया.

स्थानीय लोगों की नाराजगी
गांववासी निर्माण कार्य की लापरवाही से नाराज हैं. उनका कहना है कि यदि प्रारंभ में ही सुरक्षा मानकों का पालन किया गया होता, तो मकान गिरने और परिवार को खतरे में पड़ने जैसी घटना टली जा सकती थी.  ग्रामीण अब प्रशासन से इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें :कानपुर–मुज़फ्फरनगर में धमाकों से मचा हड़कंप!  पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट, कई घायल
 

TAGS

Gorakhpur News

Trending news

Interesting News
यूपी का वो जिला जिसे कहते हैं ‘दही नगरी’, नाम जानकर रह जाएंगे हैरान!
Gorakhpur News
जमीन कांपी, दीवारें टूट गईं, फोरलेन निर्माण के दौरान भरभराकर गिरा मकान,
Muzaffarnagar news
कानपुर–मुज़फ्फरनगर में धमाकों से मचा हड़कंप! पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट
Fatehpur News
पहले पत्नी को उतारा मौत के घाट, फिर खुद को गोली मारकर जिंदगी से कहा अलविदा
Shravasti News
मां, अब मैं और सहन नहीं कर सकती हूं... दहेज की भेंट चढ़ी गई गर्भवती विवाहिता
Ravi Kishan
जब मेरा नाम आएगा, तभी जाऊंगा… रवि किशन ने जीता फिल्मफेयर अवॉर्ड
Rudraprayag news
दो दिन तक घर में पड़ी रही डेढ़ बॉडी, गांव में कोई कंधा देने वाला नहीं
firecracker businessman qadir
पल-पल ठिकाने बदल रहा भगोड़ा कादिर, पटाखा कारोबारी पर धोखाधड़ी-ठगी जैसे संगीन आरोप
UP Encounter
अपराधियों के लिए काल बनी पुलिस, पिछले कुछ घंटों में लखनऊ से उन्नाव तक एनकाउंटर
Mathura News
Mathura News: भक्तों के लिए गुड न्यूज, सुबह-सवेरे प्रेमानंद महाराज ने फिर दिए दर्शन