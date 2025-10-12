जमीन कांपी, दीवारें टूट गईं, फोरलेन निर्माण के दौरान भरभराकर गिरा मकान, चीख से गूंज उठा पूरा गांव!

गोरखपुर न्यूज /नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के सरहरी चौकी क्षेत्र में बालापार-टिकरिया फोरलेन निर्माण के दौरान शनिवार की शाम एक बड़ा हादसा हुआ. हादसे के समय मकान में तीन महिलाएं और आठ बच्चे मौजूद थे. ग्रामीणों की तत्परता से सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

कहां कि है ये घटना ?

यह घटना गोरखपुर जिले के ग्रामसभा मंगलपुर के टोला जगदीशपुर उत्तरी में हुआ था. जहां ग्रामवासी राम गोपाल गुप्ता के मकान के सामने नाले की खुदाई के दौरान मकान का अगला हिस्सा अचानक ढह गया. स्थानीय लोगों और पीड़ित परिवार के अनुसार, निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा के मानकों की पूरी तरह अनदेखी की गई. करीब आठ फुट गहरी खुदाई बिना शीट पाइलिंग और गर्डर के की जा रही थी.

राम गोपाल गुप्ता ने बताया कि सुबह से ही मकान कंपन कर रहा था, उन्होंने जेई और मशीन ऑपरेटर से हाथ से खुदाई कराने की अपील की थी, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई. शाम को इंजीनियर की अनुमति से खुदाई फिर शुरू की गई, जिसके परिणामस्वरूप मकान पूरी तरह गिर गया.

पड़ोसी मकानों को भी नुकसान

हादसे में केवल राम गोपाल गुप्ता का मकान ही नहीं, बल्कि उनके भाई अशोक गुप्ता के मकान और छत में भी दरारें पड़ गईं. ग्रामीणों ने बताया कि पोकलैंड मशीन और मजदूर मौके से फरार हो गए. गांव में भय और चिंता का माहौल बन गया.

प्रशासन की प्रतिक्रिया और जांच

सदर एसडीएम दीपक गुप्ता ने बताया कि मकान गिरने की घटना की जांच कराई जाएगी. पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिलाने और आगे निर्माण कार्य में सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं. अधिकारियों ने गांव में रह रहे अन्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया.

स्थानीय लोगों की नाराजगी

गांववासी निर्माण कार्य की लापरवाही से नाराज हैं. उनका कहना है कि यदि प्रारंभ में ही सुरक्षा मानकों का पालन किया गया होता, तो मकान गिरने और परिवार को खतरे में पड़ने जैसी घटना टली जा सकती थी. ग्रामीण अब प्रशासन से इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

