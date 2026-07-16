गोरखपुर जिला अस्पताल से पुलिस अभिरक्षा से फरार हुआ बाल अपचारी, दारोगा समेत 4 पुलिसकर्मी निलंबित

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गोरखपुर/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: गोरखपुर के जिला अस्पताल से पुलिस अभिरक्षा से बाल अपचारी के फरार होने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है. पुलिसकर्मियों की लापरवाही बरतने को लेकर जी न्यूज पर प्रमुखता के साथ खबर प्रसारित होने के बाद पुलिस विभाग हरकत में आया और लापरवाही बरतने के आरोप में एक दारोगा समेत चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है. साथ ही विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं. वहीं फरार बाल अपचारी की तलाश में पुलिस की चार टीमें लगातार दबिश दे रही हैं.
क्या है पूरा मामला?
बुधवार सुबह राजघाट थाना क्षेत्र का एक बाल अपचारी रूटीन मेडिकल जांच के लिए पुलिस अभिरक्षा में जिला अस्पताल लाया गया था. उसके साथ दो अन्य बाल अपचारी भी थे. आरोप है कि पुलिसकर्मी तीनों को एक साथ मेडिकल जांच के लिए ले जा रहे थे. इसी दौरान एक बाल अपचारी पुलिसकर्मियों को धक्का देकर मौके से फरार हो गया.
घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और अस्पताल के आसपास घेराबंदी कर तलाश शुरू कर दी. पुलिस ने अस्पताल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगालनी शुरू कर दी है. फरार किशोर के संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है और उसके परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है.
सपी सिटी निमिष पाटील के मुताबिक
मामले में प्रथम दृष्टया पुलिसकर्मियों की लापरवाही सामने आने पर एसपी सिटी निमिष पाटील ने दारोगा संजय पांडेय, मुख्य आरक्षी रामधारी यादव, राजेश कुमार और प्रेम नारायण वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश दिए हैं. सभी पुलिसकर्मी पुलिस लाइन में तैनात थे.पुलिस का कहना है कि फरार बाल अपचारी की तलाश जारी है और उसे जल्द गिरफ्तार करने के लिए चार टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं.
वहीं इस पूरे मामले में जी न्यूज पर खबर प्रसारित होने के बाद विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जिम्मेदार पुलिसकर्मियों पर गाज गिराई है.
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