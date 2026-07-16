गोरखपुर जिला अस्पताल से पुलिस अभिरक्षा से फरार हुआ बाल अपचारी, दारोगा समेत 4 पुलिसकर्मी निलंबित

गोरखपुर/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: गोरखपुर के जिला अस्पताल से पुलिस अभिरक्षा से बाल अपचारी के फरार होने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है. पुलिसकर्मियों की लापरवाही बरतने को लेकर जी न्यूज पर प्रमुखता के साथ खबर प्रसारित होने के बाद पुलिस विभाग हरकत में आया और लापरवाही बरतने के आरोप में एक दारोगा समेत चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है. साथ ही विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं. वहीं फरार बाल अपचारी की तलाश में पुलिस की चार टीमें लगातार दबिश दे रही हैं.