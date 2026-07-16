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गोरखपुर जिला अस्पताल से पुलिस अभिरक्षा से फरार हुआ बाल अपचारी, दारोगा समेत 4 पुलिसकर्मी निलंबित

गोरखपुर जिला अस्पताल से पुलिस अभिरक्षा में लाया गया एक बाल अपचारी मेडिकल जांच के दौरान फरार हो गया. प्रारंभिक जांच में लापरवाही सामने आने पर दारोगा समेत चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं. फरार बाल अपचारी की तलाश के लिए पुलिस की चार टीमें लगातार दबिश दे रही हैं.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 16, 2026, 01:38 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 01:38 PM IST
गोरखपुर जिला अस्पताल से पुलिस अभिरक्षा से फरार हुआ बाल अपचारी, दारोगा समेत 4 पुलिसकर्मी निलंबित
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाताSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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