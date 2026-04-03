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राप्ती नदी बनी काल! गोरखपुर में 4 किशोरों की डूबकर मौत, NDRF ने बरामद किए शव, सीएम योगी ने लिया था संज्ञान

Gorakhpur News: गोरखपुर के खोराबार थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव के पास बुधवार शाम उस समय हड़कंप मच गया, जब चार किशोर अचानक लापता हो गए. स्थानीय लोगों को राप्ती नदी किनारे चार साइकिलें, कपड़े और चप्पलें संदिग्ध हालत में पड़े मिले, जिसके बाद बच्चों के नदी में डूबने की आशंका जताई गई.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Apr 03, 2026, 02:02 PM IST
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Four teenagers drowned in Rapti River
Four teenagers drowned in Rapti River

गोरखपुर/ नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: गोरखपुर से इस वक्त की बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां राप्ती नदी एक बार फिर हादसे की वजह बन गई. खोराबार इलाके में चार किशोरों की डूबने से मौत हो गई है. नदी किनारे मिली साइकिलें और कपड़ों ने पहले ही अनहोनी का संकेत दे दिया था, जो अब हकीकत में बदल चुका है. NDRF और पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद चारों बच्चों के शव बरामद कर लिए गए हैं. घटना के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

सूचना मिलते ही खोराबार पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए NDRF की टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जिसने पूरी रात सर्च ऑपरेशन चलाया.
गुरुवार शाम को एक किशोर विवेक निषाद (15) का शव बरामद हुआ, जबकि बाकी तीन की तलाश जारी रही. शुक्रवार सुबह NDRF को बड़ी सफलता मिली और अन्य तीन किशोरों के शव भी बरामद कर लिए गए.

मृतकों की पहचान इस प्रकार हुई है
विवेक निषाद (15)
बीरू उर्फ अमन राजभर (15)
अनिकेत यादव (13)
गगन पासवान (15)
बताया जा रहा है कि सभी बच्चे अलग-अलग इलाकों के रहने वाले थे और साइकिल से घूमने निकले थे, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटे.

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घटना की गंभीरता को देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने तत्काल संज्ञान लिया और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई लापरवाही न हो तथा पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद दी जाए. करीब 36 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद जब चारों शव बरामद हुए, तो मौके पर मौजूद परिजनों में कोहराम मच गया. रोते-बिलखते परिवार और गमगीन माहौल ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया.

NDRF के अनुसार

गोरखपुर तहसील सदर के खोराबार विकासखंड स्थित मिर्जापुर गांव के पास राप्ती नदी में डूबे चारों किशोरों के शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं. 11वीं बटालियन NDRF की टीम ने डिप्टी कमांडेंट अनिल कुमार पाल के नेतृत्व में यह रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया. यह दर्दनाक हादसा एक बार फिर नदी किनारे सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है. 

और पढे़ं: मथुरा में गैस माफिया का खेल बेनकाब, गोवर्धन में छापेमारी, खेत में छिपे मिले सिलेंडर, एक गिरफ्तार  

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