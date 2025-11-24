गोरखपुर में 6 करोड़ की मेगा जालसाजी! शेयर, सोना और निवेश के नाम पर ठगी, कंपनी बंद कर फरार हुआ गिरोह

नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: गोरखपुर में निवेश के नाम पर अब तक की सबसे बड़ी ठगी सामने आई है. ठगों ने झारखंड के शशि शेखर से सोना और शेयर मार्केट में भारी मुनाफे का लालच देकर 6 करोड़ रुपये की बड़ी धोखाधड़ी की है. भरोसा जीतने के बाद, आरोपित अपनी ट्रेडिंग कंपनी बंद कर फरार हो गए. पुलिस ने पांच नामजद लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

कैसे शुरू हुआ ठगी का खेल

एक ट्रेडिंग कंपनी खोलकर लोगों का भरोसा जीतने वाले ये ठग नवंबर 2024 तक मुनाफा देते रहे. लेकिन रकम बढ़ते ही पूरे नेटवर्क समेत फरार हो गए. मामले में एसएसपी के आदेश पर गुलरिहा पुलिस ने पांच आरोपियों पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है.

पीड़ित झारखंड के निवासी शशि शेखर हैं जिन्हें शेयर मार्केट और सोना निवेश में भारी मुनाफे का लालच दिया गया था. टेड आस्था डफ्रा प्रमोटर्स और वीएस टेक्नोलॉजी के संचालकों से जमशेदपुर निवासी सोनी सहगल और विनोद कुमार ने शशि शेखर की मुलाकात कराई. इनमें गोरखपुर, कुशीनगर और जमशेदपुर के कुल पांच आरोपी शामिल हैं. आरोपियों में विश्वजीत श्रीवास्तव निवासी गोरखपुर, सोनू गुप्ता कुशीनगर, हरिकेश कुशीनगर, सोनी सहगल जमशेदपुर व विनोद कुमार जमशेदपुर शामिल हैं.

कंपनी बदं कर लटका दिए ताले

कंपनी के ऑफिस, ज्वेलरी शॉप और कई ब्रांच दिखाकर भरोसा जीता गया. पीड़ित से ऑनलाइन और कैश दोनों तरह से करोड़ों रुपये जमा कराए गए. नवंबर 2024 तक मुनाफा भी मिलता रहा. लेकिन जैसे ही निवेश 6 करोड़ पहुंचा कंपनी ने मुनाफा देना बंद कर दिया. रकम वापस मांगने पर फरवरी 2025 तक लौटाने का झांसा दिया गया. पीड़ित कई बार लखनऊ स्थित ऑफिस पहुंचा लेकिन कंपनी बंद और ताले लटकते मिले. गोरखपुर की ज्वेलरी शॉप,लखनऊ और जमशेदपुर के ऑफिस सभी अचानक बंद कर दिए गए. अब खुलासा हुआ है कि जमशेदपुर के सैकड़ों लोग भी इसी जालसाजी के निशाने पर आए हैं.

जल्दी ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे आरोपी-पुलिस

पीड़ित ने एसएसपी और डीआईजी को प्रार्थना पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की है जिसके बाद गुलरिहा थाने में केस दर्ज किया गया है. सीओ गोरखनाथ गोरखपुर रवि सिंह ने बताया कि एक पीड़ित व्यक्ति शशि शेखर ने शिकायत दर्ज कराई है कि उनके साथ फ्रॉड की घटना की गई है. टेड आस्था डफ्रा प्रमोटर्स और वीएस टेक्नोलॉजी के संचालकों में विश्वजीत, सोनू हरिकेश,सोनी,व विनोद कुमार ने उन्हें अत्यधिक फायदे का लालच देकर उनसे काफी पैसे जमा कराए और ऑफिस बन्द कर फरार हो गए हैं. उक्त आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है. कंपनी से जुड़े बैंक खातों और दस्तावेजों की जांच की जा रही है. जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे.पांचों आरोपी फरार हो गए हैं. पुलिस की टीमें लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं. जालसाजी का यह नेटवर्क कितने राज्यों में फैला है यह जांच के बाद ही साफ होगा.