नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: गोरखपुर में देह व्‍यापार करने वाले गिरोह पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है. यह कार्रवाई संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई है.

यह है पूरा मामला

गोरखपुर पुलिस ने अनैतिक देह व्यापार से जुड़े एक संगठित गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में और क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज के पर्यवेक्षण में थाना चिलुआताल पुलिस ने यह कार्रवाई की. इस गिरोह का सरगना बृजेश कुमार साहनी उर्फ विजय, निवासी जंगल एकला नंबर 2 थाना गुलरिहा बताया जा रहा है.

इनपर हुई गैंगस्‍टर की कार्रवाई

गैंग के अन्य सदस्य प्रेम साहनी निवासी हरसेवकपुर नंबर 2, और बिट्टू उर्फ अनीता, निवासी हरिपुर तुरा बाजार थाना पिपराईच के खिलाफ भी गैंगस्‍टर की कार्रवाई की गई है. पुलिस के अनुसार, ये तीनों मिलकर अनैतिक देह व्यापार जैसे जघन्य अपराधों में लिप्त थे और इनके खिलाफ पहले से ही मुकदमे दर्ज हैं. आरोपियों का आतंक इस हद तक था कि स्थानीय लोगों में भय और दहशत का माहौल बना हुआ था. पुलिस ने जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति से गिरोह के खिलाफ गैंग चार्ट तैयार कर थाना चिलुआताल में उत्तर प्रदेश गिरोहबंद क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत दर्ज किया है.

अपराध के खिलाफ जारी रहेगी कार्रवाई

सीओ कैम्पियरगंज विवेक तिवारी ने बताया कि यह कार्रवाई संगठित अपराधों के खिलाफ हमारी लगातार मुहिम का हिस्सा है. गैंग के तीनों सदस्यों पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की गई है ताकि क्षेत्र में अपराध का खौफ खत्म हो सके. पुलिस की इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में राहत का माहौल है. पुलिस का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

