नया गोरखपुर’ योजना पर संकट के बादल! जमीन अधिग्रहण में आई बड़ी बाधा, GDA ने शुरू की नई कवायद

गोरखपुर: उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी ‘नया गोरखपुर’ परियोजना एक बार फिर विवादों के घेरे में है. गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) की इस मेगा योजना को मूर्त रूप देने में सबसे बड़ी बाधा बनकर सामने आए हैं स्थानीय किसान, जो भूमि अधिग्रहण और मुआवजे की दरों को लेकर लगातार विरोध जता रहे हैं.

400 एकड़ जमीन का अनिवार्य रूप से अधिग्रहण

कुसम्ही क्षेत्र के तीन गांवों में अनिवार्य भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया लगभग पूरी होने को है, वहीं अब प्राधिकरण ने योजना के उत्तर दिशा में स्थित बालापार, मानीराम और रहमतनगर गांवों में अधिग्रहण की तैयारी शुरू कर दी है. इन इलाकों में करीब 400 एकड़ जमीन अनिवार्य रूप से अर्जित की जाएगी. पहले चरण में जीडीए ने कुशीनगर मार्ग पर स्थित तीन गांवों - जिनमें कोनी भी शामिल है , से लगभग 600 एकड़ भूमि लेने का निर्णय लिया था.

अधिग्रहण के लिए किसानों से सहमति बनाना बना चुनौती

लेकिन किसानों से सहमति बनाना जीडीए के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहा है, अब तक तीन दौर की वार्ता के बावजूद संतोषजनक नतीजा नहीं निकल पाया है. किसानों का कहना है कि उन्हें उनकी जमीन का उचित मूल्य नहीं दिया जा रहा. उनका आरोप है कि 2016 के बाद सर्किल रेट में कोई संशोधन नहीं हुआ, जबकि इन क्षेत्रों में भूमि की बाजार कीमतें कई गुना बढ़ चुकी हैं. वे मांग कर रहे हैं कि पहले सर्किल रेट अपडेट किया जाए और उसके बाद बाजार मूल्य का चार गुना मुआवजा दिया जाए.

इस बीच, जीडीए ने बालापार, मानीराम और रहमतनगर गांवों के लिए अधिग्रहण का प्रस्ताव विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी को भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसके बाद भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा-4 के अंतर्गत किसानों से आपत्तियां मांगी जाएंगी.

जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्धन ने बताया कि ‘नया गोरखपुर’ एक जनहित परियोजना है, जिसके तहत ‘गुरुकुल सिटी’ विकसित की जाएगी. उन्होंने कहा कि योजना का लेआउट अंतिम चरण में है और आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा. प्राधिकरण का उद्देश्य है कि अधिग्रहण प्रक्रिया पारदर्शी रहे और किसानों के हितों का समुचित ध्यान रखा जाए.

किसानों के विरोध और अदालतों में पहुंच चुके मामलों के बीच अब यह देखना बाकी है कि विकास की यह महत्वाकांक्षी योजना कब और कैसे आगे बढ़ पाएगी.

