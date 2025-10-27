Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2977457
Zee UP-Uttarakhandगोरखपुर

नया गोरखपुर’ योजना पर संकट के बादल! जमीन अधिग्रहण में आई बड़ी बाधा, GDA ने शुरू की नई कवायद

New Gorakhpur Project: नोएडा की तर्ज पर बसाई जा रही यूपी सरकार की नया गोरखपुर योजना में बड़ी अड़चन आ गई है. दरअसल 3 गांवों के किसानों ने योजना के लिए अपनी जमीनें  देने से इनकार कर दिया है है, जिसके बाद प्रशासन ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को लेकर एक नई कवायद शुरू की है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Oct 27, 2025, 05:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नया गोरखपुर’ योजना पर संकट के बादल! जमीन अधिग्रहण में आई बड़ी बाधा, GDA ने शुरू की नई कवायद

गोरखपुर: उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी ‘नया गोरखपुर’ परियोजना एक बार फिर विवादों के घेरे में है.  गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) की इस मेगा योजना को मूर्त रूप देने में सबसे बड़ी बाधा बनकर सामने आए हैं स्थानीय किसान, जो भूमि अधिग्रहण और मुआवजे की दरों को लेकर लगातार विरोध जता रहे हैं.

400 एकड़ जमीन का अनिवार्य रूप से अधिग्रहण
कुसम्ही क्षेत्र के तीन गांवों में अनिवार्य भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया लगभग पूरी होने को है, वहीं अब प्राधिकरण ने योजना के उत्तर दिशा में स्थित बालापार, मानीराम और रहमतनगर गांवों में अधिग्रहण की तैयारी शुरू कर दी है. इन इलाकों में करीब 400 एकड़ जमीन अनिवार्य रूप से अर्जित की जाएगी. पहले चरण में जीडीए ने कुशीनगर मार्ग पर स्थित तीन गांवों - जिनमें कोनी भी शामिल है , से लगभग 600 एकड़ भूमि लेने का निर्णय लिया था. 

अधिग्रहण के लिए किसानों से सहमति बनाना बना चुनौती 
लेकिन किसानों से सहमति बनाना जीडीए के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहा है, अब तक तीन दौर की वार्ता के बावजूद संतोषजनक नतीजा नहीं निकल पाया है. किसानों का कहना है कि उन्हें उनकी जमीन का उचित मूल्य नहीं दिया जा रहा. उनका आरोप है कि 2016 के बाद सर्किल रेट में कोई संशोधन नहीं हुआ, जबकि इन क्षेत्रों में भूमि की बाजार कीमतें कई गुना बढ़ चुकी हैं. वे मांग कर रहे हैं कि पहले सर्किल रेट अपडेट किया जाए और उसके बाद बाजार मूल्य का चार गुना मुआवजा दिया जाए. 

Add Zee News as a Preferred Source

इस बीच, जीडीए ने बालापार, मानीराम और रहमतनगर गांवों के लिए अधिग्रहण का प्रस्ताव विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी को भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसके बाद भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा-4 के अंतर्गत किसानों से आपत्तियां मांगी जाएंगी. 

जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्धन ने बताया कि ‘नया गोरखपुर’ एक जनहित परियोजना है, जिसके तहत ‘गुरुकुल सिटी’ विकसित की जाएगी. उन्होंने कहा कि योजना का लेआउट अंतिम चरण में है और आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा. प्राधिकरण का उद्देश्य है कि अधिग्रहण प्रक्रिया पारदर्शी रहे और किसानों के हितों का समुचित ध्यान रखा जाए.

किसानों के विरोध और अदालतों में पहुंच चुके मामलों के बीच अब यह देखना बाकी है कि विकास की यह महत्वाकांक्षी योजना कब और कैसे आगे बढ़ पाएगी. 

ये भी पढ़ें: गोरखपुर–सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण शुरू, किसानों की जमीन हुई सोना, यूपी-बिहार समेत पश्चिम बंगाल के कई जिलों की आई मौज

TAGS

gorakhpur latest news

Trending news

Gorkha Military Inter College
उत्‍तराखंड के इस कॉलेज में तैयार होते हैं 'रियल हीरो'...आज वजूद की लड़ाई लड़ रहा
gorakhpur latest news
नया गोरखपुर’ योजना पर संकट के बादल! जमीन अधिग्रहण में आई ये बड़ी बाधा
UP News
किसानों की जेब में 86 करोड़! जानें क्या है योगी सरकार की 48 घंटे वाली पेमेंट नीति
Chhath puja
छठ पर 'उत्तर प्रदेश के माझी' की प्रेरणादायक कहानी, पूजा के लिए अकेले खोद डाला तालाब
Ghaziabad latest news
गाजियाबाद में छठ की छुट्टी, 28 अक्टूबर को बंद रहेंगे स्कूल, DIOS ने की घोषणा
agra latest news
तोड़ी मेवाबाइट तो निकले कीड़े, आगरा में नामी मिठाईवाले की मिठाई का वीडियो वायरल
sambhal violence case
संभल हिंसा मामले में बड़ा फैसला! तीन आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत
Sambhal
46 साल बाद लौटी आस्था की परिक्रमा, योगी सरकार में जगमगाई ‘भगवान कल्कि की नगरी’ संभल
UP News
आगरा-फर्रूखाबाद में लग रहे अत्याधुनिक प्लांट्स, किसानों को होगा दोगुना लाभ
aligarh latest news
समलैंगिक एप पर मिले, फ्लैट में रातभर पार्टी, फिर 8वीं मंजिल से गिरकर एक लड़के की मौत