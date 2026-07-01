गोरखपुर को मिलेगी यूपी की सबसे हाईटेक सड़क! 18 करोड़ से चंपा देवी पार्क से तारामंडल तक बनेगी 'मॉडर्न रोड'

मॉडर्न रोड तैयार की जा रही

जीडीए उपाध्यक्ष अभिनव गोपाल ने बताया कि मुख्यमंत्री जी के 'भव्य गोरखपुर-दिव्य गोरखपुर' विजन को साकार करने के लिए यह मॉडर्न रोड तैयार की जा रही है. इसमें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर ड्रेनेज, ग्रीनरी, फुटपाथ और सौंदर्यीकरण का विशेष ध्यान रखा गया है. हमारा प्रयास है कि यह सड़क पूर्वांचल के अन्य शहरों के लिए भी एक मॉडल बने. मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप तैयार होने वाली यह मॉडर्न रोड गोरखपुर के शहरी विकास को नई दिशा देने वाली मानी जा रही है. आधुनिक सुविधाओं और आकर्षक डिजाइन से लैस यह सड़क न केवल लोगों की आवाजाही को आसान बनाएगी, बल्कि शहर की खूबसूरती में भी चार चांद लगाएगी. आने वाले समय में यह परियोजना गोरखपुर के स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की नई पहचान बन सकती है.