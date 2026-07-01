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गोरखपुर को मिलेगी यूपी की सबसे हाईटेक सड़क! 18 करोड़ से चंपा देवी पार्क से तारामंडल तक बनेगी 'मॉडर्न रोड'

Gorakhpur News: गोरखपुर में करीब 18 करोड़ रुपये की लागत से 1.8 किलोमीटर लंबी मॉडर्न रोड बनाई जाएगी. इसमें आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम, आकर्षक फुटपाथ, ग्रीनरी, ऑर्नामेंटल लाइट्स और शहर की सांस्कृतिक पहचान को दर्शाने वाली मूर्तियां भी लगाई जाएंगी.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 01, 2026, 10:51 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 10:51 PM IST
गोरखपुर को मिलेगी यूपी की सबसे हाईटेक सड़क! 18 करोड़ से चंपा देवी पार्क से तारामंडल तक बनेगी 'मॉडर्न रोड'
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर AI की है.Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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