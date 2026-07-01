गोरखपुर को मिलेगी यूपी की सबसे हाईटेक सड़क! 18 करोड़ से चंपा देवी पार्क से तारामंडल तक बनेगी 'मॉडर्न रोड'

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नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप गोरखपुर विकास प्राधिकरण शहर को एक नई पहचान देने की तैयारी में है. जीडीए अब सिर्फ सड़क नहीं, बल्कि आधुनिक शहरी विकास का नया मॉडल तैयार करने जा रहा है. करीब 18 करोड़ रुपये की लागत से चंपा देवी पार्क मैदान के पास से तारामंडल तक लगभग 1.8 किलोमीटर लंबी मॉडर्न रोड बनाई जाएगी. इस सड़क में आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम, आकर्षक फुटपाथ, ग्रीनरी, ऑर्नामेंटल लाइट्स और शहर की सांस्कृतिक पहचान को दर्शाने वाली मूर्तियां भी लगाई जाएंगी.
जीडीए बनाएगी 1.8 किलोमीटर लंबी मॉडर्न रोड
गोरखपुर विकास प्राधिकरण यानी जीडीए शहर के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को नया और आधुनिक स्वरूप देने जा रहा है. मॉडल प्रोजेक्ट के रूप में चंपा देवी पार्क मैदान के पास स्थित गोरक्ष एन्क्लेव से लेकर तारामंडल तक करीब 1.8 किलोमीटर लंबी मॉडर्न रोड बनाई जाएगी. इस परियोजना पर लगभग 18 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और इसके लिए टेंडर भी जारी किया जा चुका है. निर्माण कार्य जल्द शुरू होने की संभावना है. इस मॉडर्न रोड की सबसे बड़ी खासियत इसका आधुनिक डिजाइन होगा.
12 से 24 मीटर चौड़ी सड़कें
सड़क की चौड़ाई जरूरत के अनुसार 12 मीटर से 24 मीटर तक रखी जाएगी. सड़क को इस तरह डिजाइन किया जाएगा कि बारिश के दौरान जलभराव की समस्या न हो. इसके लिए सड़क के दोनों किनारों पर एक-एक मीटर चौड़े कवर्ड नालों का निर्माण कराया जाएगा, जिससे बेहतर जल निकासी सुनिश्चित हो सके. पैदल चलने वालों की सुविधा के लिए चौड़े और आकर्षक फुटपाथ बनाए जाएंगे. सड़क के किनारे हरियाली विकसित की जाएगी और आधुनिक ऑर्नामेंटल लाइट्स लगाई जाएंगी, जिससे रात के समय भी सड़क की सुंदरता बनी रहे.
भविष्य में अन्य सड़कों का भी होगा विकास
इसके अलावा जगह-जगह आकर्षक स्कल्पचर लगाए जाएंगे, जो गोरखपुर की सांस्कृतिक विरासत और पहचान को प्रदर्शित करेंगे. जीडीए का कहना है कि यह परियोजना सिर्फ सड़क निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि आधुनिक अर्बन प्लानिंग, बेहतर ड्रेनेज सिस्टम और शहर के सौंदर्यीकरण का एक नया मॉडल होगी. यदि यह परियोजना सफल रहती है तो भविष्य में इसी मॉडल पर शहर की अन्य सड़कों का भी विकास किया जा सकता है.
मॉडर्न रोड तैयार की जा रही
जीडीए उपाध्यक्ष अभिनव गोपाल ने बताया कि मुख्यमंत्री जी के 'भव्य गोरखपुर-दिव्य गोरखपुर' विजन को साकार करने के लिए यह मॉडर्न रोड तैयार की जा रही है. इसमें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर ड्रेनेज, ग्रीनरी, फुटपाथ और सौंदर्यीकरण का विशेष ध्यान रखा गया है. हमारा प्रयास है कि यह सड़क पूर्वांचल के अन्य शहरों के लिए भी एक मॉडल बने. मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप तैयार होने वाली यह मॉडर्न रोड गोरखपुर के शहरी विकास को नई दिशा देने वाली मानी जा रही है. आधुनिक सुविधाओं और आकर्षक डिजाइन से लैस यह सड़क न केवल लोगों की आवाजाही को आसान बनाएगी, बल्कि शहर की खूबसूरती में भी चार चांद लगाएगी. आने वाले समय में यह परियोजना गोरखपुर के स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की नई पहचान बन सकती है.
18 करोड़ से बदलेगी सूरत
करीब 18 करोड़ रुपये की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के जरिए जीडीए गोरखपुर को आधुनिक, सुंदर और टिकाऊ सड़क नेटवर्क देने की दिशा में बड़ा कदम उठा रहा है. अब सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि निर्माण कार्य कितनी तेजी से पूरा होता है और यह मॉडल भविष्य में शहर के अन्य इलाकों तक कब पहुंचता है.