Mau News : मऊ में पौराणिक पोखरे को मिल रहा नया स्वरूप, 81 लाख रुपये की लागत से होगी घाटों की मरम्मत

प्रकाश पाण्डेय /मऊ : उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में स्थित कोपगंज कस्बे का पौराणिक पोखरा, जो वर्षों से अपनी ऐतिहासिक पहचान खोता जा रहा था, अब एक बार फिर नया रूप लेने जा रहा है. यह वही पोखरा है जहां पूरे कोपगंज नगर का प्रसिद्ध छठ पूजा महोत्सव आयोजित होता है. लेकिन लंबे समय से यहां बुनियादी सुविधाओं का अभाव था. न तो महिलाओं के लिए स्नान की सुरक्षित व्यवस्था थी, न ही घाटों की साफ-सफाई. इस समस्या को लेकर ग्रामीणों ने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा से शिकायत की. ग्रामीणों ने कहा कि हर वर्ष छठ के दौरान हजारों महिलाएं पूजा के लिए पोखरे पर पहुंचती हैं, लेकिन व्यवस्था न होने से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.

मंत्री ने दिए तत्काल आदेश

ग्रामीणों की बात सुनकर मंत्री ए.के. शर्मा ने तत्काल प्रभाव से मामले को संज्ञान में लिया और नगर पंचायत अध्यक्ष अरशद रियाज को प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया. इसके बाद पोखरे के सुंदरीकरण का प्रस्ताव पास किया गया, जिसके लिए लगभग 81 लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है. मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि घाट का निर्माण छठ पूजा से पहले हर हाल में पूरा होना चाहिए.

चेयरमैन प्रतिनिधि खुद कर रहे निगरानी

नगर पंचायत के चेयरमैन प्रतिनिधि अरशद रियाज ने बताया कि मंत्री के निर्देश के बाद पोखरे का काम युद्धस्तर पर चल रहा है. उन्होंने कहा, हमारा प्रयास है कि छठ से पहले महिलाएं बिना किसी परेशानी के घाट पर पूजा कर सकें. सीढ़ियां काटी जा रही हैं, घाट की मरम्मत चल रही है और चारों ओर सफाई कार्य जारी है.उन्होंने बताया कि वे स्वयं प्रतिदिन स्थल पर मौजूद रहते हैं ताकि किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो. फिलहाल पोखरे का स्वरूप तेजी से निखर रहा है और उम्मीद की जा रही है कि आगामी छठ पूजा से पहले यह ऐतिहासिक स्थल पूरी तरह तैयार होकर श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा.

धरोहर को नई पहचान की उम्मीद

ग्रामीणों का कहना है कि यह पोखरा केवल एक जलाशय नहीं, बल्कि कोपगंज की सांस्कृतिक विरासत है. सुंदरीकरण के बाद यह स्थान न केवल धार्मिक महत्व को बनाए रखेगा बल्कि स्थानीय पर्यटन को भी बढ़ावा देगा. अब लोगों को उम्मीद है कि मंत्री और नगर पंचायत के सहयोग से यह पौराणिक स्थल एक बार फिर अपनी पहचान वापस पाएगा.

