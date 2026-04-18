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78% नंबर लाने पर पिता ने डांटा, आहत होकर बेटी ने दे दी अपनी जान, गोरखपुर में मां की शिकायत पर पिता गिरफ्तार

Gorakhpur News: गोरखपुर जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां 16 साल की एक छात्रा ने अपनी जान दे दी. बताया जा रहा है कि 78 प्रतिशत अंक लाने के बावजूद पिता की डांट और मानसिक दबाव से आहत होकर अपनी जान गंवा दी. मृतका की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है. जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है.

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Apr 18, 2026, 09:56 AM IST
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Gorakhpur News/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से एक दिल को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है, जहां 16 साल की एक छात्रा ने 78 प्रतिशत अंक लाने के बावजूद पिता की डांट और मानसिक दबाव से आहत होकर अपनी जान गंवा दी. वहीं मृतक छात्रा की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है.

क्या है ये पूरा मामला? 
जिले के सहजनवां थाना क्षेत्र के तिलौरा गांव की रहने वाली 16 वर्षीय आराध्या दुबे एक निजी स्कूल में हाईस्कूल में पढ़ाई करती थी. हाल ही में घोषित सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में उसने 78 प्रतिशत अंक हासिल किए थे, लेकिन यह सफलता उसके लिए खुशी नहीं बन सकी. आरोप है कि पिता को ये नंबर कम लगे और उन्होंने बेटी को लगातार डांट-फटकार लगाई. जिससे वह मानसिक रूप से बेहद दबाव में आ गई.

छात्रा ने जहरीला पदार्थ खाया
इसी बीच घर में मां और भाई की गैर मौजूदगी में छात्रा ने जहरीला पदार्थ खा लिया. हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. इस मामले ने उस वक्त और गंभीर मोड़ ले लिया, जब मृतका की मां ने आरोप लगाया कि घटना के बाद पिता ने सच्चाई छिपाने की पूरी कोशिश की. मां के घर पहुंचने पर जब पूरी जानकारी सामने आई तो परिवार में कोहराम मच गया.

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मामले की जांच में जुटी पुलिस
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू की. शुक्रवार को आरोपी पिता को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. यह घटना सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक गंभीर सवाल खड़ा करती है. क्या बच्चों पर बढ़ता शैक्षणिक दबाव उनकी मानसिक स्थिति पर भारी पड़ रहा है? जरूरत है संवाद, समझ और संवेदनशीलता की. ताकि ऐसी घटनाओं को समय रहते रोका जा सके.

Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मानने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.

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