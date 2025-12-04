Advertisement
मैं उसी से शादी करूंगी… थाने में बोली प्रेमिका तो पलट गई पूरी कहानी, फिर फिल्मी क्लाइमेक्स जैसा हुआ अंत

Gorakhpur News: गोरखपुर जिले में एक प्रेम कहानी ने ऐसा मोड़ लिया कि पूरा मामला मानो किसी भावनात्मक फिल्म का हिस्सा बन गया. 19 वर्षीय युवती और पड़ोसी गांव के युवक के बीच पिछले एक साल से पनप रहे प्रेम को जब परिजनों ने देखा, तो बात सीधे थाने तक पहुंच गई. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 04, 2025, 07:20 PM IST
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

Gorakhpur News/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक प्रेम कहानी का अंत किसी फिल्मी क्लाइमेक्स से कम नहीं रहा. पीपीगंज थाना क्षेत्र में 19 साल की युवती और पड़ोसी गांव के युवक के बीच एक साल से चल रहा प्रेम प्रसंग परिजनों की नजर में आते ही मामला थाने तक पहुंच गया.  इसके बाद जो कुछ हुआ वह चर्चोओं की विषय बन गया. 

मैं उसी से शादी करूंगी
थाने में जब युवती से पूछताछ हुई, तो उसने बिना झिझक साफ कह दिया कि मैं उसी से शादी करूंगी. युवती के इस अडिग फैसले के आगे दोनों परिवारों को भी झुकना पड़ा. पहले विरोध में खड़े परिजन धीरे-धीरे मान गए और फिर देर शाम समझौता होने के बाद गांव के मंदिर में सादे समारोह में दोनों ने सात फेरे लिए. नवविवाहित जोड़ा शादी के बाद खुशी-खुशी ससुराल रवाना हो गया.

थाना प्रभारी का बयान
थाना प्रभारी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि दोनों बालिग थे, इसलिए परिवारों की सहमति से उन्हें साथ भेज दिया गया. यह कहानी न सिर्फ युवती के साहस और दृढ़ता की मिसाल है, बल्कि यह भी साबित करती है कि जब परिवार बच्चों की खुशी को समझते हैं, तो हर रिश्ते की मंजिल आसान हो जाती है. हिलहाल ये मामला पूरे इलाके में चर्चाओं की विषय बन चुका है. 

