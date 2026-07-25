शारीरिक शोषण का आरोप लगा प्रेमी को कराई जेल, फिर उसी से शादी की जिद... थाने में युवती ने पीया फिनाइल, मचा हड़कंप

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गोरखपुर/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: गोरखपुर के चौरी चौरा थाने के बाहर उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब अपने ही प्रेमी के खिलाफ शारिरिक शोषण का मुकदमा दर्ज कराने वाली युवती ने थाने के बाहर गेट पर फिनायल पी लिया. युवती एक दिन पहले ही अपने प्रेमी को शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण के आरोप में जेल भिजवा चुकी थी, लेकिन शनिवार को वह दोबारा थाने पहुंची और जेल में बंद उसी युवक से शादी कराने की जिद करने लगी. पुलिस ने समझाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही देर बाद युवती ने अपने बैग से फिनायल निकालकर पी लिया.
क्या है पूरा मामला
गोरखपुर के चौरी चौरा थाना परिसर के बाहर शनिवार दोपहर करीब तीन बजे अचानक हड़कंप मच गया. देवरिया जिले के महुआडीह थाना क्षेत्र की रहने वाली 22 वर्षीय युवती थाने पहुंची और पुलिस से जेल में बंद अपने प्रेमी से शादी कराने की मांग करने लगी. पुलिसकर्मियों ने उसे समझाया कि आरोपी न्यायिक हिरासत में है और उससे मिलने की प्रक्रिया जेल प्रशासन के नियमों के अनुसार ही सम्भव हो सकती है. पुलिस की समझाने के बाद युवती थाने के बाहर निकली और अपने बैग से पहले से रखा फिनायल निकालकर पी लिया. देखते ही देखते वह अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ी. थाने के बाहर मौजूद लोगों ने शोर मचाया तो महिला पुलिसकर्मी दौड़कर मौके पर पहुंचीं. पुलिस ने बिना देर किए युवती को अपनी सरकारी जीप से चौरी चौरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार शुरू किया, लेकिन हालत में अपेक्षित सुधार न होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. घटना की सूचना मिलते ही युवती के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए.
घटना पर पुलिस ने बताया
पुलिस ने कहा कि फिलहाल युवती की हालत सामान्य बताई जा रही है. दरअसल इसी युवती ने 23 जुलाई को चौरी चौरा निवासी धनंजय निषाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. आरोप था कि युवक तीन वर्षों तक शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण करता रहा. जब युवती ने शादी का दबाव बनाया तो युवक ने कथित तौर पर अलग समुदाय का हवाला देते हुए शादी से इनकार कर दिया. शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 24 जुलाई को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. लेकिन आरोपी के जेल जाने के अगले ही दिन 25 जुलाई को युवती फिर थाने पहुंच गई और उसी युवक से शादी कराने की मांग पर अड़ गई. पुलिस के समझाने के बावजूद वह नहीं मानी और कुछ ही देर बाद फिनायल पीकर अपनी जान जोखिम में डाल दी.
सीओ कुंदन सिंह ने बताया कि युवती उसी युवक से शादी कराने की मांग कर रही थी जिसके खिलाफ उसने स्वयं मुकदमा दर्ज कराया था. आरोपी पहले से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है, जिससे नियमानुसार मिला जा सकता है. इतने में युवती ने अपने पास रखा गया फिनाइल पी लिया और उसको तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत अब सामान्य है. पुलिस मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई कर रही है.
घटनाक्रम ने खड़े किए कई सवाल
एक तरफ युवती ने शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण का आरोप लगाते हुए प्रेमी को जेल भिजवाया, तो दूसरी तरफ अगले ही दिन उसी से शादी की जिद करते हुए थाने के बाहर फिनायल पी लिया. इस पूरे घटनाक्रम ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. फिलहाल युवती का इलाज जारी है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.