शारीरिक शोषण का आरोप लगा प्रेमी को कराई जेल, फिर उसी से शादी की जिद... थाने में युवती ने पीया फिनाइल, मचा हड़कंप

क्या है पूरा मामला

गोरखपुर के चौरी चौरा थाना परिसर के बाहर शनिवार दोपहर करीब तीन बजे अचानक हड़कंप मच गया. देवरिया जिले के महुआडीह थाना क्षेत्र की रहने वाली 22 वर्षीय युवती थाने पहुंची और पुलिस से जेल में बंद अपने प्रेमी से शादी कराने की मांग करने लगी. पुलिसकर्मियों ने उसे समझाया कि आरोपी न्यायिक हिरासत में है और उससे मिलने की प्रक्रिया जेल प्रशासन के नियमों के अनुसार ही सम्भव हो सकती है. पुलिस की समझाने के बाद युवती थाने के बाहर निकली और अपने बैग से पहले से रखा फिनायल निकालकर पी लिया. देखते ही देखते वह अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ी. थाने के बाहर मौजूद लोगों ने शोर मचाया तो महिला पुलिसकर्मी दौड़कर मौके पर पहुंचीं. पुलिस ने बिना देर किए युवती को अपनी सरकारी जीप से चौरी चौरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार शुरू किया, लेकिन हालत में अपेक्षित सुधार न होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. घटना की सूचना मिलते ही युवती के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए.