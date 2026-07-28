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गुरु पूजन कर शिष्यों को आशीर्वाद देंगे गोरक्षपीठाधीश्वर, गोरखनाथ मंदिर में सुबह से ही शुरू हो जाएंगे कार्यक्रम

Gorakhpur News: गोरखनाथ मंदिर में गुरु पूर्णिमा के दिन बुधवार को गोरखनाथ मंदिर में गुरु पूजन का विशिष्ट अनुष्ठान प्रातःकाल 5 बजे से ही प्रारंभ हो जाएगा. गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ सुबह सबसे पहले गुरु गोरखनाथ जी की पूरे विधि विधान से पूजा करेंगे.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 28, 2026, 09:41 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 09:41 PM IST
गुरु पूजन कर शिष्यों को आशीर्वाद देंगे गोरक्षपीठाधीश्वर, गोरखनाथ मंदिर में सुबह से ही शुरू हो जाएंगे कार्यक्रम

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