/गुरु पूजन कर शिष्यों को आशीर्वाद देंगे गोरक्षपीठाधीश्वर, गोरखनाथ मंदिर में सुबह से ही शुरू हो जाएंगे कार्यक्रम

सुबह 5 बजे से शुरू हो जाएगा पूजन

गोरखनाथ मंदिर में गुरु पूर्णिमा के दिन बुधवार को गोरखनाथ मंदिर में गुरु पूजन का विशिष्ट अनुष्ठान प्रातःकाल 5 बजे से ही प्रारंभ हो जाएगा. गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ सुबह सबसे पहले गुरु गोरखनाथ जी की पूरे विधि विधान से पूजा करेंगे. पूजनोपरांत श्रीनाथ जी को रोट चढ़ाया जाएगा. गुरु गोरखनाथ जी के विशिष्ट पूजन के बाद गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित सभी देव विग्रहों, नाथपंथ के सभी योगियों, ब्रह्मलीन महंतजनों के समाधि स्थल पर भी विशेष पूजन का कार्यक्रम होगा. पूजा का समापन सामूहिक आरती से होगा. गुरु पूजन से लेकर आरती तक का अनुष्ठान सुबह 7 बजे तक चलेगा.