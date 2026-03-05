Advertisement
आखिरी बातचीत! मां अगली होली पर घर आऊंगा... MBBS छात्र आकाश के वे शब्द जो अब परिजनों को ताउम्र रुलाएंगे

Gorakhpur news: गोरखपुर में होली वाली रात भीषण सड़क हादसा हो गया. तेज रफ्तार फार्च्यूनर ने एमबीबीएस तृतीय वर्ष के छात्र को टक्कर मार दी. हादसे में एमबीबीएस छात्र की मौत हो गई. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Mar 05, 2026, 07:22 PM IST
Gorakhpur Accident
Gorakhpur Accident

नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: यूपी के गोरखपुर में होली की रात रफ्तार का नशा और सत्ता के रसूख का खौफनाक चेहरा सामने आया. शाहपुर थाना क्षेत्र के चार फाटक ओवरब्रिज पर एक तेज रफ्तार फार्च्यूनर ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस छात्र को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि उसका शव ओवरब्रिज की रेलिंग में फंसकर करीब आधे घंटे तक लटका रहा. मरने से पहले एमबीबीएस छात्र ने अपनी मां से आखिरी बार बातचीत की थी.  

एमबीबीएस छात्र की मौत
बताया जा रहा है कि कार चला रहा प्रॉपर्टी डीलर हादसे के वक्त शराब के नशे में धुत था. इस दर्दनाक हादसे में एक होनहार मेडिकल छात्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और गाड़ी भी कब्जे में ले ली है. 

होली वाली रात हुआ हादसा
दिल दहला देने वाला यह हादसा बुधवार रात करीब 9 बजकर 10 मिनट पर शाहपुर थाना क्षेत्र के चार फाटक ओवरब्रिज पर हुआ. जानकारी के मुताबिक तेज रफ्तार फार्च्यूनर कार रॉन्ग साइड से ओवरब्रिज पर चढ़ गई और सबसे पहले एक स्कूटी सवार को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. इसके बाद कार सामने से आ रहे बीआरडी मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस तृतीय वर्ष के छात्र आकाश पांडेय की बाइक से जा भिड़ी. 

30 मिनट तक रेलिंग पर लटका रहा शव 
टक्कर इतनी भीषण थी कि आकाश पांडेय उछलकर ओवरब्रिज की रेलिंग में जा फंसे और उनका शव रेलिंग से लटक गया. मौके पर मौजूद लोग यह मंजर देखकर दहल उठे. करीब 30 मिनट तक छात्र का शव ओवरब्रिज की रेलिंग पर ही लटका रहा, जिसके बाद पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से उसे नीचे उतारा गया. 

पेट्रोल पंप पर गाड़ी खड़ी कर घर चला गया
हादसे के बाद आरोपी चालक मौके से गाड़ी लेकर फरार हो गया. बताया जा रहा है कि उसने मोहद्दीपुर-पैडलेगंज होते हुए नौसढ़ के पास पेट्रोल पंप के पास कार खड़ी की और घर चला गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी की पहचान गोल्डेन साहनी के रूप में की, जो पेशे से प्रॉपर्टी डीलर बताया जा रहा है. 

हादसे के समय नशे में कार चला रहा था आरोपी 
पुलिस ने देर रात बाघागाड़ा स्थित उसके घर से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और फार्च्यूनर कार को भी कब्जे में ले लिया. पुलिस के मुताबिक, हादसे के वक्त आरोपी शराब के नशे में धुत था. एसपी सिटी गोरखपुर अभिनव त्यागी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि हादसे में घायल युवक की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है. 

संतकबीरनगर का रहने वाला था आकाश पांडेय 
उधर इस दर्दनाक हादसे के बाद संतकबीरनगर जिले के बरगदवा माफी गांव में मातम पसरा हुआ है. मृतक आकाश पांडेय किसान देवेंद्र नाथ पांडेय का इकलौता बेटा था. उसकी तीन बहनों की शादी हो चुकी है और परिवार की सारी उम्मीदें उसी पर टिकी थीं. बताया जा रहा है कि होली के दिन सुबह आकाश ने अपने पिता से फोन पर बात की थी, जबकि शाम करीब 7:30 बजे उसने अपनी मां लीलावती से बात की थी. मां ने उससे पूछा था बेटा होली में गांव क्यों नहीं आए? तो आकाश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था “मां, अगले साल होली में गांव आऊंगा और आप सबके साथ खूब होली खेलूंगा. लेकिन किसे पता था कि यह बेटे की मां से आखिरी बातचीत साबित होगी. अब बेटे की मौत की खबर सुनते ही मां लीलावती दहाड़ मारकर रो रही हैं और बार-बार बेहोश हो जा रही हैं. 

