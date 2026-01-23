Advertisement
Zee UP-Uttarakhandगोरखपुर

इंस्टाग्राम हनीट्रैप क्वीन अंशिका का काला साम्राज्य बेनकाब! सैकड़ों शिकार, गोलीकांड के बाद गिरफ्तारी

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 23, 2026, 01:09 PM IST
Gorakhpur News
Gorakhpur News

गोरखपुर/नागेंद्र मणि त्रिपाठी: गोरखपुर से एक ऐसी सनसनीखेज कहानी सामने आई है, जिसने पुलिस महकमे से लेकर सोशल मीडिया की दुनिया को हिला दिया है. इंस्टाग्राम स्टार बनकर हनीट्रैप का जाल बिछाने वाली अंशिका सिंह उर्फ अंतिमा, जिसके इंस्टाग्राम पर हजारों फॉलोअर्स, महंगी लाइफस्टाइल और रील्स की चमक के पीछे एक संगठित अपराधियों का नेटवर्क छिपा था. 

पुलिस ने किया गिरफ्तार
दारोगा, सीओ,पुलिसकर्मी अस्पताल मैनेजर मकान मालिक करीब सैकड़ो लोगों को फर्जी रेप केस में फंसाने की धमकी देकर  लाखों रुपये की वसूली करने वाली यह युवती आखिरकार गोलीकांड के बाद पुलिस के हत्थे चढ़ गई. सोशल मीडिया की चमक-दमक में खुद को स्टार बताने वाली अंशिका सिंह उर्फ अंतिमा

शातिर मास्टरमाइंड निकली
असल में एक शातिर हनीट्रैप गैंग की मास्टरमाइंड निकली. कथित तौर पर अंशिका अब तक सैकड़ों लोगों से वसूली कर चुकी थी. इनमें 15 से अधिक पुलिसकर्मी भी शामिल हैं. वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग और फर्जी रेप केस की धमकी उसका हथियार था. गोलीकांड से खुला राज पूरा मामला तब सामने आया जब कैंट थाना क्षेत्र में रंगदारी न देने पर फायरिंग की गई.

फर्जी केस में फंसाने की धमकी देकर वसूली
अस्पताल मैनेजर विशाल मिश्रा ने पुलिस को बताया कुछ समय पहले अंशिका अपने साथी बंटी वर्मा के साथ अस्पताल आई थी. बातचीत के बहाने मोबाइल नंबर ले लिया. और जब नजदीकियां बढ़ी तो कुछ दिन बाद पिस्टल दिखाकर फर्जी रेप केस में फंसाने की धमकी देकर 12 हजार रुपये वसूल लिए इसके बाद 20 जनवरी को जन्मदिन के दिन अंशिका ने दोबारा 50 हजार रुपये की डिमांड रखी. सूत्रों की मानें तो विशाल के पास सिर्फ 20 हजार रुपये ही इकट्ठा हो पाए थे. जब पूरी रकम नहीं मिली तो अंशिका भड़क गई और विशाल को धमकाते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगी. फिर हाथापाई शुरू हो गया. और उसने पिस्टल निकालकर गोली चला दी. 

पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल
संयोगवश गोली कार की ड्राइविंग सीट पर बैठे मैनेजर के साथी अमिताभ के पेट में जा लगी जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई. गोलीकांड में घायल की हालत गंभीर होने के कारण एम्स में भर्ती कराया गया जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है. वहीं घटना के बाद अंशिका अपने साथियों के साथ घटना स्थल से जब भागने लगी तो मौके पर मौजूद पब्लिक ने उसे रोक लिया और पुलिस को सौंप दिया. घटना के बाद पुलिस ने अंशिका सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

क्या बोले एसपी सिटी?
एसपी सिटी अभिनव त्यागी के मुताबिक अंशिका के खिलाफ कई जिलों में मुकदमे दर्ज हैं, उसके मोबाइल से अहम डिजिटल सबूत मिले हैं. सोशल मीडिया अकाउंट की गहन जांच जारी है. वहीं अंशिका के द्वारा ब्लैकमेल कर वसूली करने का सवाल पूछने पर एसपी सिटी ने इसकी सटीक जानकारी से इंकार कर दिया. और कहा कि अभी तक पुलिस के पास कोई भी पीड़ित व्यक्ति ब्लैकमेलिंग की शिकायत लेकर सामने नही आया है. हां अगर कोई सामने आएगा तो कार्रवाई की जाएगी.

सूत्रों की मानें तो शुरुआती जांच में सामने आया कि अंशिका ने 2021 से 2025 के बीच गोरखपुर और संतकबीरनगर में दुष्कर्म, पाक्सो और धमकी जैसे गंभीर मुकदमे दर्ज कराए. फिर सुलह के नाम पर लाखों रुपये वसूले. एक मामले में तो मकान मालिक को जेल तक जाना पड़ा. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अयोध्या में तैनात एक सीओ 15 से अधिक दरोगा और इंस्पेक्टर भी अंशिका के जाल में फंस चुके थे. वीडियो कॉल रिकॉर्ड कर ब्लैकमेलिंग के जरिए समझौते कराए गए. उच्चाधिकारियों को जानकारी मिलने के बाद कुछ पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई भी हुई. कुल मिलाकर अंशिका के द्वारा अब तक कितने लोगों को ब्लैकमेल कर रकम वसूली गई है इसकी सटीक जानकारी अभी पुलिस के पास भी नहीं है. मगर आने वाले समय में जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ेगी सारी सच्चाई सामने आ जाएगी.

Gorakhpur News

Gorakhpur News
