गोरखपुर का बांसगांव ब्लॉक बना पूरे उत्तर भारत में नंबर वन, नीति आयोग की सूची में पाया पहला स्थान

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NITI Aayog Delta Ranking 2026: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर ने विकास के क्षेत्र में एक और नया मील का पत्थर हासिल किया है. मुख्यमंत्री के विजन और प्रशासनिक अधिकारियों की बेहतरीन कार्यशैली के दम पर गोरखपुर ने एक बार फिर पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान बनाई है. नीति आयोग द्वारा जारी की गई आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की जनवरी से मार्च 2026 तक की डेल्टा रैंकिंग में गोरखपुर जिले के बांसगांव ब्लॉक ने उत्तरी भारत यानी जोन दो में पहला स्थान प्राप्त किया है. इस ऐतिहासिक सफलता के पीछे जिला प्रशासन की मजबूत इच्छाशक्ति, जमीनी स्तर पर सही प्लानिंग और अधिकारियों का कड़ा परिश्रम मुख्य वजह रहा है.
डीएम और सीडीओ के कुशल नेतृत्व में रचा गया इतिहास
इस अभूतपूर्व सफलता को हासिल करने में गोरखपुर के जिलाधिकारी दीपक मीणा और मुख्य विकास अधिकारी शाश्वत त्रिपुरारी की भूमिका बेहद अहम रही है. इन दोनों अधिकारियों के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम ने दिन-रात एक करके विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया. डीएम दीपक मीणा ने हर मोर्चे पर विकास कार्यों की खुद मॉनिटरिंग की और यह सुनिश्चित किया कि सरकार की योजनाएं समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक बिना किसी रुकावट के पहुंचे. वहीं, सीडीओ शाश्वत त्रिपुरारी ने गांवों का दौरा कर योजनाओं की जमीनी हकीकत को परखा और आकांक्षी ब्लॉक के मानकों को पूरा करने के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों का सही मार्गदर्शन किया. दोनों के बीच आपसी तालमेल और काम करने के डेडिकेशन ने ही गोरखपुर को इस मुकाम पर पहुंचाया है.
नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में क्यों खास है
नीति आयोग द्वारा देश के पिछड़े या विकास के मामले में पीछे छूट रहे चुनिंदा ब्लॉकों को आगे बढ़ाने के लिए आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम चलाया जाता है. इसके तहत स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेश और बुनियादी ढांचे जैसे अहम संकेतकों पर काम किया जाता है. जनवरी से मार्च 2026 की तिमाही के लिए जब इन सभी मानकों पर समीक्षा की गई, तो बांसगांव ब्लॉक ने सभी पैमानों पर बेहतरीन प्रदर्शन किया. उत्तरी भारत के दूसरे जोन में आने वाले इस ब्लॉक ने बाकी सभी को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया. यह इस बात का सबूत है कि बांसगांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में तेजी से और सही दिशा में काम हुआ है.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सपनों का गोरखपुर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा से इस बात पर जोर देते रहे हैं कि विकास योजनाओं का लाभ केवल कागजों पर नहीं दिखना चाहिए, बल्कि जमीन पर उतरकर आम जनता के जीवन में बदलाव लाना चाहिए. गोरखपुर के विकास को लेकर मुख्यमंत्री का सपना हमेशा से स्पष्ट रहा है कि यहां का हर कोना तरक्की की राह पर आगे बढ़े. डीएम दीपक मीणा और सीडीओ शाश्वत त्रिपुरारी ने मुख्यमंत्री के इसी विजन को अपनी कार्यशैली का हिस्सा बनाया. ब्लॉक स्तर पर अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई, स्थानीय स्तर की समस्याओं का तुरंत समाधान निकाला गया.
विकास का यह सिलसिला आगे भी रहेगा जारी
बांसगांव ब्लॉक की यह शानदार उपलब्धि न सिर्फ गोरखपुर के लिए गर्व की बात है, बल्कि यह पूरे उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक अमले के लिए एक प्रेरणा बन गई है. इस सफलता ने साबित कर दिया है कि अगर सही दिशा में मेहनत की जाए और अफसरों के मन में जनसेवा का भाव हो, तो किसी भी लक्ष्य को पाना असंभव नहीं है. इस उपलब्धि के बाद गोरखपुर के लोगों में एक नया उत्साह देखने को मिल रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में जिले के बाकी ब्लॉक भी इसी प्रेरणा के साथ विकास के नए रिकॉर्ड बनाएंगे. बांसगांव की इस जीत ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि जब नेतृत्व मजबूत हो और इरादे साफ हों, तो बदलाव निश्चित रूप से आता है.