इश्क, शक और खौफनाक कत्ल, गोरखपुर में प्रेमिका को जंगल ले जाकर उतारा मौत के घाट, एनकाउंटर में दबोचा गया आरोपी

नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में छावनी रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों में मिली महिला की लाश के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है. महाराजगंज की रहने वाली 40 वर्षीय बर्फी देवी की हत्या उसके कथित प्रेमी राजधारी यादव ने की थी. पुलिस और एसओजी टीम ने बीती रात कुसुमी जंगल इलाके में मुठभेड़ के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी है. पुलिस ने उसके कब्जे से हत्या में इस्तेमाल चाकू, तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं.

कब की है ये घटना?

गौरतलब है कि 6 मई की सुबह गोरखपुर के एम्स थाना क्षेत्र में छावनी रेलवे स्टेशन से कूड़ाघाट जाने वाले कच्चे रास्ते के किनारे झाड़ियों में एक अज्ञात महिला का खून से लथपथ शव मिला था. महिला की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या की गई थी. बाद में सोशल मीडिया और गुमशुदगी की सूचना के आधार पर मृतका की पहचान रामपुर गांव निवासी बर्फी देवी पत्नी मोतीचंद के रूप में हुई.

मृतका के भाई भुलई चौहान की तहरीर पर एम्स थाना पुलिस ने बिहार के पश्चिम चंपारण निवासी राजधारी यादव के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी. एसएसपी डॉ. कौस्तुभ कश्यप के निर्देश पर पुलिस और एसओजी की कई टीमें मामले के खुलासे में जुटी थीं.

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क्या करता है आरोपी प्रेमी?

जांच में सामने आया कि आरोपी राजधारी यादव गोरखपुर में राजमिस्त्री का काम करता था. इसी दौरान उसकी पहचान बर्फी देवी से हुई और दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए. कुछ समय बाद आरोपी को शक होने लगा कि बर्फी देवी किसी अन्य व्यक्ति से भी बातचीत करती है. इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद होने लगा.

पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह महिला को बिहार घुमाने ले गया था. वापस लौटने के बाद 5 मई की रात वह उसे छावनी रेलवे स्टेशन के पास सुनसान इलाके में ले गया और चाकू से हमला कर हत्या कर दी. इसके बाद शव को झाड़ियों में फेंककर फरार हो गया.

पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी बिहार भागने की फिराक में है. इसके बाद एम्स थाना पुलिस और एसओजी टीम ने कुसुमी जंगल में घेराबंदी कर चेकिंग अभियान चलाया. इसी दौरान आरोपी पुलिस को देखकर भागने लगा. रोकने पर उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस ने आरोपी के पास से हत्या में इस्तेमाल चाकू, 315 बोर का तमंचा, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस, मोबाइल फोन, मंगलसूत्र और अन्य सामान बरामद किया है. घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. एसपी सिटी निमिश पाटिल ने बताया कि आरोपी के खिलाफ हत्या और आर्म्स एक्ट की धाराओं में कार्रवाई की जा रही है. प्रेम प्रसंग, शक और बेरहमी से की गई इस हत्या की वारदात ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है.