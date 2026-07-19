गोरखपुर में स्कूली वैन और बाइक की भिड़ंत, 24 वर्षीय युवक की मौत, एक गंभीर घायल

पुलिस ने शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए

घटना की सूचना मिलते ही बड़हलगंज पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त स्कूली वैन और उसके चालक को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, हादसे के समय स्कूल वैन में कोई छात्र मौजूद नहीं था और वह खाली जा रही थी. पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर आगे की विधिक कार्रवाई में जुटी है. बड़हलगंज में हुए इस दर्दनाक सड़क हादसे से मृतक के परिवार में मातम पसरा हुआ है. पुलिस दुर्घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है.