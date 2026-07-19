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गोरखपुर में स्कूली वैन और बाइक की भिड़ंत, 24 वर्षीय युवक की मौत, एक गंभीर घायल

गोरखपुर में स्कूली वैन और बाइक की आमने-सामने टक्कर में 24 वर्षीय सल्लू कुरैशी की मौत हो गई, जबकि उसका साथी सेराज कुरैशी गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस ने वैन और चालक को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 19, 2026, 12:51 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 12:51 PM IST
गोरखपुर में स्कूली वैन और बाइक की भिड़ंत, 24 वर्षीय युवक की मौत, एक गंभीर घायल
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाताSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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