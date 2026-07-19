गोरखपुर में स्कूली वैन और बाइक की भिड़ंत, 24 वर्षीय युवक की मौत, एक गंभीर घायल

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गोरखपुर/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: गोरखपुर के बड़हलगंज कोतवाली क्षेत्र में रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में 24 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि उसका एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसा जाईपार स्थित पीएन मेमोरियल पब्लिक स्कूल के पास उस समय हुआ, जब सामने से आ रही एक स्कूली वैन और बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गई. दुर्घटना के बाद पुलिस ने वैन और उसके चालक को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है.
कहां पर हुआ ये हादसा?
यह हादसा बड़हलगंज कोतवाली क्षेत्र के जाईपार स्थित पीएन मेमोरियल पब्लिक स्कूल के पास हुआ. जानकारी के अनुसार, बड़हलगंज कस्बे के गोला मोहल्ला निवासी अजमल कुरैशी का 24 वर्षीय पुत्र सल्लू कुरैशी अपने रिश्तेदार बेल्थरा निवासी सेराज कुरैशी के साथ बाइक से बकरी खरीदकर ओझवली फोरलेन के रास्ते वापस बड़हलगंज लौट रहा था. इसी दौरान सामने से आ रही स्कूली वैन से उनकी बाइक की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई.
टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक वैन के नीचे जा घुसी. हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय लोगों ने तत्काल दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़हलगंज पहुंचाया. चिकित्सकों ने सल्लू कुरैशी की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर करने की तैयारी की, लेकिन इलाज शुरू होने से पहले ही उसकी मौत हो गई. वहीं गंभीर रूप से घायल सेराज कुरैशी का इलाज जारी है.
पुलिस ने शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए
घटना की सूचना मिलते ही बड़हलगंज पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त स्कूली वैन और उसके चालक को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, हादसे के समय स्कूल वैन में कोई छात्र मौजूद नहीं था और वह खाली जा रही थी. पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर आगे की विधिक कार्रवाई में जुटी है. बड़हलगंज में हुए इस दर्दनाक सड़क हादसे से मृतक के परिवार में मातम पसरा हुआ है. पुलिस दुर्घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है.
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