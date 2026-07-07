गोरखपुर में हाईवे पर रहस्यमयी हादसा! चलते-चलते बाइक सवार की अचानक कटी गर्दन, जांच में जुटी पुलिस

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गोरखपुर/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: गोरखपुर-वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार को एक ऐसा हादसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. तेज रफ्तार बाइक पर सवार तीन युवक अपने गांव लौट रहे थे तभी डवरपार कस्बे के सामने अचानक बाइक चला रहे एक युवक की गर्दन संदिग्ध परिस्थितियों में बुरी तरह कट गई, जिसके बाद युवक लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़ा और छटपटाने लगा जबकि पीछे बैठे दोनों साथी मामूली रूप से घायल हुए. सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर चलती बाइक पर युवक की गर्दन कटी कैसे?क्योंकि मौके पर न तो कोई पतंग का चाइनीज़ मांझा मिला और न ही कोई ऐसी चीज, जिससे हादसे की वजह साफ हो सके. पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले की जांच में जुटी है.
क्या है पूरा मामला
जानकारी के मुताबिक बांसगांव थाना क्षेत्र के तियर गांव निवासी 28 वर्षीय बाबूलाल उर्फ बबलू यादव, 18 वर्षीय अमन यादव और 29 वर्षीय विकास यादव एक पल्सर बाइक से गोरखपुर से अपने गांव लौट रहे थे. जैसे ही उनकी बाइक डवरपार कस्बे के सामने पहुंची, अचानक बाइक चला रहे बबलू यादव की गर्दन कट गई और वह खून से लथपथ होकर सड़क पर गिर पड़े.
हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. पीछे बैठे दोनों युवक भी सड़क पर गिर गए, लेकिन उन्हें मामूली चोटें आईं. स्थानीय लोगों ने तुरंत एनएचएआई की एंबुलेंस को सूचना दी, जिसके बाद घायल बबलू यादव को पहले जिला अस्पताल और फिर गंभीर हालत को देखते हुए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. डॉक्टरों के मुताबिक उसकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है. इस घटना का सबसे रहस्यमय पहलू यह है कि युवक की गर्दन आखिर कटी कैसे? घटनास्थल पर न तो कोई पतंग का मांझा मिला और न ही कोई ऐसा तार या अन्य वस्तु, जिससे इस तरह की चोट लगने की पुष्टि हो सके. सड़क पर काफी मात्रा में खून फैला मिला, जिससे घटना की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है.
स्थानीय लोगों ने बताया-
स्थानीय लोगों का कहना है कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच से ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सकेगी. सूचना मिलते ही बेलीपार पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ-साथ सभी संभावित पहलुओं पर जांच कर रही है. फिलहाल यह साफ नहीं हो सका है कि यह सड़क दुर्घटना थी, किसी अदृश्य तार की चपेट में आने का मामला या फिर कोई अन्य कारण.
फिलहाल मेडिकल कॉलेज में जिंदगी और मौत से जूझ रहे बबलू यादव की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि पुलिस इस रहस्यमयी हादसे की हर एंगल से जांच कर रही है. अब सबकी नजर सीसीटीवी फुटेज और पुलिस जांच पर टिकी है, जो इस अनसुलझी गुत्थी से पर्दा उठा सकती है.