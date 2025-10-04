'टक दे लागी, खट दे ऊपर चल जइबा...' भोजपुरिया अंदाज में सांसद रविकिशन ने लोगों को दी नसीहत

गोरखपुर/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: यूपी के गोरखपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी के सांसद और फिल्म अभिनेता रविकिशन शुक्ला ने सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को एक अलग अंदाज में नसीहत दे डाली. सांसद रविकिशन शहर में आयोजित एक हेलमेट वितरण कार्यक्रम में पहुंचे थे. जहां उन्होंने कहा कि लोग दूसरों को दिखाने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं.

हेलमेट न लगाने से सबसे ज्यादा मौतें

सांसद रविकिशन शुक्ला ने कहा कि सड़क हादसों में सबसे ज्यादा मौतें हेलमेट न लगाने की वजह से होती हैं. उन्होंने कहा कि लोग घर पर हेलमेट रखते हैं, लेकिन उसे पहनते नहीं. चेहरा दिखाने के चक्कर में बाजार निकल जाते हैं, और फिर ज़रा सी चूक ज़िंदगी पर भारी पड़ जाती है. रविकिशन ने अपने अंदाज में कहा सर का हिस्सा बहुत सेंसिटिव होता है, टक से लगता है आदमी फटता है, खून फेंकता है, चला जाता.

लोगों से की हेलमेट पहनने की अपील

जरा सी चूक पड़ जाती है भारी

