Zee UP-Uttarakhandगोरखपुर

'टक दे लागी, खट दे ऊपर चल जइबा...' भोजपुरिया अंदाज में सांसद रविकिशन ने लोगों को दी नसीहत

Gorakhpur News: बीजेपी सांसद और अभिनेता रविकिशन शुक्ला ने सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को एक अलग अंदाज में नसीहत दे डाली. कहा कि लोग दूसरों को दिखाने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 04, 2025, 03:55 PM IST
Gorakhpur News
गोरखपुर/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: यूपी के गोरखपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी के सांसद और फिल्म अभिनेता रविकिशन शुक्ला ने सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को एक अलग अंदाज में नसीहत दे डाली. सांसद रविकिशन शहर में आयोजित एक हेलमेट वितरण कार्यक्रम में पहुंचे थे. जहां उन्होंने कहा कि लोग दूसरों को दिखाने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं.

हेलमेट न लगाने से सबसे ज्यादा मौतें
सांसद रविकिशन शुक्ला ने कहा कि सड़क हादसों में सबसे ज्यादा मौतें हेलमेट न लगाने की वजह से होती हैं. उन्होंने कहा कि लोग घर पर हेलमेट रखते हैं, लेकिन उसे पहनते नहीं. चेहरा दिखाने के चक्कर में बाजार निकल जाते हैं, और फिर ज़रा सी चूक ज़िंदगी पर भारी पड़ जाती है. रविकिशन ने अपने अंदाज में कहा सर का हिस्सा बहुत सेंसिटिव होता है, टक से लगता है आदमी फटता है, खून फेंकता है, चला जाता. 

लोगों से की हेलमेट पहनने की अपील
उन्होंने लोगों से अपील की कि वे सड़क पर निकलते समय हमेशा हेलमेट पहनें, क्योंकि धन-दौलत या शोहरत से बढ़कर अपनी सुरक्षा और जान है. सांसद ने अपने चिर परिचित अंदाज में कहा कि सर का हिस्सा बहुत सेंसिटिव होता है. टक से लगता है आदमी फटता है, खून फेंकता है, चला जाता. 

जरा सी चूक पड़ जाती है भारी
उन्होंने कहा कि लोग घर पर हेलमेट रखते हैं लेकिन उसे पहनते नहीं. चेहरा दिखाने के चक्कर में बाजार निकल जाते हैं, और फिर ज़रा सी चूक ज़िंदगी पर भारी पड़ जाती है. इसलिए हेलमेट जरूर लगाएं और सुरक्षित रहें. सांसद रविकिशन की यह नसीहत हर वाहन चालक के लिए एक सीख है. दिखावे से ज्यादा जरूरी है सुरक्षा क्योंकि ज़िंदगी अमूल्य है.

Gorakhpur News

