Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3074935
Zee UP-Uttarakhandगोरखपुर

Makar Sankranti 2026: गोरखनाथ मंदिर में आस्था का महासागर, सीएम योगी ने बाबा को चढ़ाई आस्था की खिचड़ी, कही ये बड़ी बात...

Gorakhpur Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति के मौके पर गोरखनाथ मंदिर में भक्तों का सैलाब देखने को मिला. यहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने तड़के सुबह महायोगी गुरु गोरखनाथ को विधि-विधान से खिचड़ी अर्पित की. इसके बाद उन्होंने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी. 

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Jan 15, 2026, 09:20 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Makar Sankranti 2026
Makar Sankranti 2026

Gorakhpur Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति के मौके पर गोरखपुर में आस्था, परंपरा और सनातन संस्कृति का भव्य संगम देखने को मिला. यहां तड़के ब्रह्म मुहूर्त में सुबह चार बजे गोरक्षपीठाधीश्वर व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महायोगी गुरु गोरखनाथ को विधि-विधान से खिचड़ी अर्पित की. मुख्यमंत्री ने बाबा गोरखनाथ से लोकमंगल, प्रदेशवासियों के सुख-शांति और समृद्धि की कामना की. 

वहीं, गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने के लिए देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं. लाखों श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन और खिचड़ी अर्पण किया.

सीएम ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं
खिचड़ी चढ़ाने के बाद सीएम योगी ने प्रदेशवासियों, संतों और श्रद्धालुओं को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर से लेकर प्रयागराज तक पूरे प्रदेश में आस्था का जनसैलाब उमड़ा है. जहां लाखों श्रद्धालु संगम में पवित्र डुबकी लगाकर सनातन परंपरा को जीवंत कर रहे हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

गोरखनाथ मंदिर सनातन संस्कृति की जीवंत तस्वीर-CM
उन्होंने यह भी कहा कि मकर संक्रांति भारत की आत्मा का उत्सव है, जो देश के हर कोने में अलग-अलग नाम और रूप में उसी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है. आज गोरखपुर का गोरखनाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति की जीवंत तस्वीर बन गया. जहां आस्था, परंपरा और विश्वास एक साथ प्रवाहित हो रहे हैं.

मकर संक्रांति पर क्या बोली सीएम योगी? 
मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी प्रातः 4 बजे गोरखनाथ मंदिर की विशिष्ट पूजा संपन्न होने के उपरांत भगवान गोरखनाथ को आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ है. एक तरफ गोरखपुर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा गोरखनाथ को आस्था की खिचड़ी अर्पित कर रहे हैं तो वहीं प्रयागराज में लाखों की संख्या में श्रद्धालु, कल्पवासी, पूज्य संतजन प्रयागराज की धरती पर उपस्थित होकर न केवल अपनी साधना में रत हैं अपितु भगवान बेनीमाधव, भगवान प्रयागराज और मां गंगा, मां जमुना, मां सरस्वती के सानिध्य में संगम में आस्था की पवित्र डुबकी लगा रहे हैं.

भगवान सूर्य देव जगत की आत्मा हैं-CM
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि वास्तव में भगवान सूर्य देव जगत की आत्मा हैं. जगतपिता सूर्य की उपासना का यह पर्व, हर प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए प्रशस्ति तिथि है. सनातन परंपरा के अनुसार आज के बाद से सभी मांगलिक कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएंगे. ज्योतिषी परंपरा के अनुसार सूर्य का अयनवृत्त 12 विभिन्न भागों में विभाजित है. एक राशि से दूसरे राशि में सूर्यदेव के संक्रमण को संक्रांति कहा जाता है. जब धनु राशि से मकर राशि में भगवान सूर्य का संक्रमण होता है तो यह मकर संक्रांति कहलाता है. मकर राशि से अगले छह माह तक यानी मिथुन राशि तक सूर्य भगवान उत्तरायण रहेंगे. उत्तरायण में दिन बड़े और रात्रि छोटी होती है.

यह भी देखें: Makar Sankranti 2026 Snan: तिल-गुड़ की मिठास..पल है खास, ग्राउंड जीरो से देखिए पल-पल की तस्वीरें

TAGS

CM Yogi AdityanathGorakhnath mandirmakar samkranti 2026

Trending news

Aaj ka mausam
उत्तराखंड में भयंकर ठंड की चेतावनी, जानिये पहाड़ से मैदान तक आज कैसा रहेगा मौसम?
Sonam chishti
कौन हैं सोनम चिश्ती? पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री का बाल काटने का वीडियो वायरल
Ethical hacker
एथिकल हैकिंग का उभरता सितारा, कौन हैं लखनऊ के वेदांत तिवारी?
makar sankranti 2026
मन्नतों का पर्व! गोरखनाथ मंदिर में कब और कैसे शुरू हुई खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा?
School closed
प्रयागराज के स्कूलों में छुट्टी, मौनी अमावस्या स्नान को लेकर लिया गया बड़ा फैसला
 badshah rapper
सीएम योगी के मुरीद हुए रैपर बादशाह, मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर किया गुणगान
prayagraj news
माघ मेले में फिर लगी भीषण आग, मकर संक्रांति स्नान से पहले बड़ा हादसा टला
balrampur news
सरकारी थाली में घोटाले की मिलावट! बलरामपुर मिड-डे मील में बड़ा खेल;तीन पर गिरी गाज
jaunpur news
चाइनीज मांझे से फिजियोथेरेपिस्ट की मौत, जौनपुर में युवा डॉक्टर की गर्दन कटी
Thakur Raghuraj Singh
सलमान खान देशद्रोही है, उसे फांसी होनी चाहिये... मंत्री रघुराज सिंह का विवादित बयान