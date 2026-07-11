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बारिश में भी नहीं डिगा सकी सीएम योगी को, जनता दरबार में 250 फरियादियों की समस्या सुनीं, निस्तारण के दिए निर्देश

Gorakhpur Janta Darshan News: 'जनसेवा सर्वोपरि' के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार सुबह प्रतिकूल मौसम के बावजूद गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन किया. लगातार बारिश को देखते हुए कार्यक्रम महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन सभागार में आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री ने करीब 250 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं.

Written ByPooja Singh
Published: Jul 11, 2026, 11:51 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 11:51 AM IST
बारिश में भी नहीं डिगा सकी सीएम योगी को, जनता दरबार में 250 फरियादियों की समस्या सुनीं, निस्तारण के दिए निर्देश
Image Credit: Gorakhpur Janta DarshanSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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