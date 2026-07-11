बारिश में भी नहीं डिगा सकी सीएम योगी को, जनता दरबार में 250 फरियादियों की समस्या सुनीं, निस्तारण के दिए निर्देश

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Gorakhpur Janta Darshan News/ नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन बारिश के बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन कर जनसेवा की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. सीएम योगी ने करीब 250 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को समयबद्ध, पारदर्शी व संवेदनशील तरीके से समाधान करने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर जरूरतमंद की पूरी मदद करेगी.
सीएम योगी ने सुनी लोगों की समस्याएं
जनता दर्शन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर की गोशाला में जाकर गायों को गुड़ और रोटी खिलाकर गोसेवा भी की. 'जनसेवा सर्वोपरि' के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह पहल की. लगातार बारिश को देखते हुए कार्यक्रम महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन सभागार में आयोजित किया गया. जहां मुख्यमंत्री लोगों के बीच स्वयं पहुंचे, उनकी शिकायतें सुनीं और भरोसा दिलाया कि किसी भी पीड़ित को परेशान होने की जरूरत नहीं है.
अधिकारियों को सीएम के सख्त निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा कि हर समस्या का समाधान कराया जाएगा और सरकार सभी की भरपूर मदद करेगी. जनता दर्शन में जमीन कब्जे, पारिवारिक भूमि विवाद और गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता से जुड़े कई मामले सामने आए. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि भूमि विवादों का निष्पक्ष तरीके से पैमाइश और जांच कराकर समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए. यदि किसी गरीब की जमीन पर दबंगों ने कब्जा किया है तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए.
सीएम ने गोवंश को खिलाई गुड़-रोटी
इलाज के लिए आर्थिक सहायता मांगने वाले लोगों के मामलों में मुख्यमंत्री ने अस्पतालों से जल्द इस्टीमेट तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश दिए. ताकि, मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से समय पर सहायता उपलब्ध कराई जा सके. जनता दर्शन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर की गोशाला पहुंचकर गोसेवा की. उन्होंने गोवंश को अपने हाथों से गुड़ और रोटी खिलाई तथा परंपरानुसार गुरु गोरखनाथ और ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त किया.
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