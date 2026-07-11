बारिश में भी नहीं डिगा सकी सीएम योगी को, जनता दरबार में 250 फरियादियों की समस्या सुनीं, निस्तारण के दिए निर्देश

अधिकारियों को सीएम के सख्त निर्देश

मुख्यमंत्री ने कहा कि हर समस्या का समाधान कराया जाएगा और सरकार सभी की भरपूर मदद करेगी. जनता दर्शन में जमीन कब्जे, पारिवारिक भूमि विवाद और गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता से जुड़े कई मामले सामने आए. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि भूमि विवादों का निष्पक्ष तरीके से पैमाइश और जांच कराकर समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए. यदि किसी गरीब की जमीन पर दबंगों ने कब्जा किया है तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए.