गोरखपुर में छात्र दीपक हत्याकांड में 10 पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज, पिपराईच थानेदार सस्पेंड, 9 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर

Gorakhpur News: नीट की तैयारी कर रहे छात्र दीपक गुप्ता हत्याकांड में पुलिस पर हुई इस बड़ी कार्रवाई से महकमे में हड़कंप मच गया है. पढ़ें किस-किस पर गिरी गाज
नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: गोरखपुर में नीट की तैयारी कर रहे छात्र दीपक गुप्ता की हत्या के मामले में पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है. एसएसपी ने पिपराइच थानेदार को निलंबित किया और नौ पुलिसकर्मियों को लाइनहाजिर किया गया है. छात्र दीपक गुप्ता हत्याकांड में पुलिस पर हुई इस बड़ी कार्रवाई से महकमे में हड़कंप मच गया है. ग्रामीणों की मांग है कि सिर्फ पुलिसकर्मी ही नहीं, मास्टरमाइंड अपराधियों को भी सख्त सजा दी जाए.
पिपराइच थानेदार निलंबित
पिपराईच के थानेदार को निलंबित कर दिया गया है जबकि जंगल छत्रधारी चौकी प्रभारी विनय सिंह सहित 9 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर किए गए हैं. ये कार्रवाई एसएसपी राजकरन नय्यर ने सोमवार देर रात की है. माना जा रहा है कि ग्रामीणों की शिकायत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दखल के बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई है.
छात्र दीपक गुप्ता की गोली मारकर हत्या
गोरखपुर के पिपराईच थाना क्षेत्र के महुआचाफी गांव में 15 सितंबर को छात्र दीपक गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. परिवार का आरोप था कि पुलिस को बार-बार सूचना देने के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई. पुलिस की यही लापरवाही इस वारदात की वजह बनी.
10 पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज
सोमवार को पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी. सीएम ने परिवार को 5 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी और न्याय का भरोसा दिलाया. इस मुलाकात के कुछ घंटे बाद ही गोरखपुर एसएसपी राजकरन नय्यर ने कड़ी कार्रवाई करते हुए पिपराईच थानेदार पुरुषोत्तम आनंद को निलंबित कर दिया. इसके अलावा जंगल छत्रधारी चौकी प्रभारी विनय सिंह, सिपाही श्याम नारायण और विजय कुमार सिंह सहित चार पुलिसकर्मी लाइन हाजिर किए गए. फिर गुलरिहा थाना के हेड कांस्टेबल समेत पांच पुलिसकर्मी भी लाइन हाजिर कर दिए गए. इस तरह कुल मिलाकर 10 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी. एसएसपी का कहना है कि पशु तस्करों को पकड़ने का अभियान जारी है और लापरवाह पुलिसकर्मियों को बख्शा नहीं जाएगा.