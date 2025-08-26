Gorakhpur Rain Alert: पूर्वी यूपी में कब होगी घनघोर बारिश? मौसम के बदले तेवर ने डराया, मॉनसून को लेकर हुई नई भविष्यवाणी

Gorakhpur Weather Today: वैसे तो उत्तर प्रदेश में जोरदार बारिश थमने वाली है, लेकिन कई जिलों में गरज-चमक के साथ हल्कि से मध्यम बारिश और बौछारें पड़ने वाली है. सोमवार को अचानक हुई बारिश से किसानों को बड़ी राहत मिली है. यह बारिश खेतों में पानी की कमी से जूझ रहे किसानों के लिए वरदान साबित हुई है. इस बीच मौसम विभाग ने नई भविष्यवाणी कर दी है.

कैसा रहेगा मौसम?

अब अगर सीएम सिटी गोरखपुर, देवरिया और कुशीनगर की बात करें तो इन तीनों जिलों में आज (मंगलवार) हल्की से मध्यम बारिश होने वाली है. ठीक ऐसा ही मौसम का मिजाज 28 अगस्त तक रहने वाला है. 29 अगस्त से एक बार फिर पूर्वी यूपी में बेतहाशा बारिश हो सकती है. इसके अलावा 30 और 31 अगस्त को पूर्वी यूपी में भारी से बहुत भारी बारिश होने वाली है.

कैसा रहा तापमान?

अब अगर तापमान की बात करें तो गोरखपुर में आज न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है. जबकि, बुधवार को 33.9 डिग्री सेल्सियस, गुरुवार को 32.7 डिग्री सेल्सियस, शुक्रवार को 30.8 डिग्री सेल्सियस, शनिवार को तापमान 31.7 डिग्री सेल्सियस और रविवार को 30 डिग्री सेल्सियस तापमान रह सकता है.

