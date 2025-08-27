Gorakhpur Rain Alert: उफ! ये गर्मी तो मार ही डालेगी...भट्टी की तरह तप रहा पूर्वी यूपी, IMD ने बताया कब होगी घनघोर बारिश?

Gorakhpur Weather Today: पूर्वी यूपी में दोबारा बारिश का दौर शुरू होने वाला है. जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी. सीएम सिटी गोरखपुर, देवरिया और कुशीनगर में सोमवार से ही बादलों की आवाजाही लगी हुई है. बीच-बीच में धूप निकलने से बार-बार मौसम अपना रंग बदल रहा है. इस बीच मौसम विभाग ने मॉनसून को लेकर नया अपडेट जारी कर दिया है.

कैसा रहेगा आज मौसम?

अब अगर सीएम सिटी गोरखपुर, देवरिया और कुशीनगर की बात करें तो आज (बुधवार) इन तीनों जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. सुबह कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है और दोपहर में हल्की बारिश होने की संभावना है. ठीक ऐसा ही हाल 28 अगस्त तक रहने वाला है. इसके अलावा 29 अगस्त से घनघोर बारिश का दौर शुरू हो जाएगा. 30 और 31 अगस्त को इन तीनों जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है.

कैसा रहा तापमान?

अब अगर तापमान की बात करें तो गोरखपुर में आज न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34.3 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है. इसके अलावा गुरुवार को 33.2 डिग्री सेल्सियस, शुक्रवार को 30.3 डिग्री सेल्सियस, शनिवार को 30.3 डिग्री सेल्सियस, रविवार को 32.2 डिग्री सेल्सियस और सोमवार को 30 डिग्री सेल्सियस तापमान रह सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये है नई भविष्यवाणी

मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह की मानें तो आने वाले 3 से 4 दिनों तक यूपी में मॉनसूनी सक्रियता में कमी रहेगी. दक्षिणी यूपी से गुजरने वाला निम्नदाब क्षेत्र कमजोर हो गया है. उससे संबंधित चक्रवाती परिसंचरण राजस्थान की ओर खिसका है. उड़ीसा तट से दूर उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी पर बना एक अन्य निम्नदाब क्षेत्र भी यूपी में कोई खास असर नहीं डालने वाला. इसके चलते अगले कुछ दिनों तक उत्तराखंड से सटे जिलों को छोड़कर प्रदेश के अन्य हिस्सों में सिर्फ छिटपुट बारिश होगी.

यह भी पढ़ें: UP Weather Today: यूपी में बढ़ने वाला है तापमान का मीटर, लखनऊ-कानपुर समेत इन जिलों में फिर चालू हुए AC-कूलर, जानें कब लौटेगी बारिश!