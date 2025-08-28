Gorakhpur Rain Alert: पूर्वी यूपी में मॉनसून बेदम! गोरखपुर समेत इन दिनों में बादल-धूप की आंख मिचौली, जानें फिर कब होगी झमाझम बारिश?
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2899449
Zee UP-Uttarakhandगोरखपुर

Gorakhpur Rain Alert: पूर्वी यूपी में मॉनसून बेदम! गोरखपुर समेत इन दिनों में बादल-धूप की आंख मिचौली, जानें फिर कब होगी झमाझम बारिश?

Gorakhpur Weather Today: पूर्वी उत्तर प्रदेश में मॉनसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है. जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी की मार झेलनी पड़ रही है. ऐसे में जानिए आज गोरखपुर, देवरिया और कुशीनगर में मौसम कैसा रहेगा?

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Aug 28, 2025, 08:32 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gorakhpur Weather
Gorakhpur Weather

Gorakhpur Weather Today: पूर्वी यूपी में पिछले कुछ दिनों से धूप और छांव की आंख मिचौली जारी है. इस बीच उमस भरी गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है. ऐसे में लोग इंद्रदेव से उम्मीद लगाए बैठे है कि गर्मी की सितम को खत्म कर राहत की फुहार बरसाएं. इस बीच बारिश को लेकर मौसम विभाग ने नई भविष्यवाणी कर दी है. 

कैसा रहेगा आज मौसम?
अब अगर सीएम सिटी गोरखपुर, देवरिया और कुशीनगर की बात करें तो आज (गुरुवार) यहां सुबह से ही हल्की धूप खिली हुई है. शाम होते-होते इन तीनों जिलों में बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. हालांकि, इस दौरान भारी से बहुत भारी बारिश होने की कोई उम्मीद नहीं है. मौसम विभाग की मानें तो अगले पांच दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा. 29 अगस्त के बाद एक बार फिर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. 

कैसा रहा तापमान?
अब अगर तापमान की बात करें तो गोरखपुर में आज न्यूनतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है. जबकि, शुक्रवार को 33 डिग्री सेल्सियस, शनिवार को 33.3 डिग्री सेल्सियस, रविवार को 32.2 डिग्री सेल्सियस, सोमवार को 30.7 डिग्री सेल्सियस और मंगलवार को 32.4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रह सकता है. ऐसा अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये है नई भविष्यवाणी
मौसम विभाग का कहना है कि गुरुवार को गोरखपुर, देवरिया और कुशीनगर में सुबह से आसमान में धूप खिली रहेगी. जिससे लोगों को काफी परेशानी होगी. हालांकि, अगले 48 घंटे बाद यूपी में एक बार फिर मॉनसून सक्रिय हो सकता है. जिसके बाद तापमान में गिरावट आएगी और मौसम फिर सुहाना हो जाएगा. सितंबर महीने का वेलकम भारी बारिश से हो सकता है.

यह भी पढ़ें: UP Weather Today: मई-जून जैसी गर्मी से बेहाल यूपी, पारा 35℃ के पार,आजमगढ़-मऊ समेत इन जिलों में गर्मी का पारा हाई

TAGS

Gorakhpur Weather todaygorakhpur rain alertgorakhpur monsoon updateUP Rain Alertup weather updateup monsoon update

Trending news

Gorakhpur Weather today
पूर्वी यूपी में मॉनसून बेदम! गोरखपुर समेत इन दिनों में बादल-धूप की आंख मिचौली
Vaishno Devi
वैष्णो देवी लैंडस्लाइड में मरने वाले लोगों में यूपी के11 लोग,देखें मृतकों की लिस्ट
Nainital News
नैनीताल में धू-धूकर जली अंग्रेजों के जमाने की बिल्डिंग, जलकर बुजुर्ग महिला की मौत
weather in uttarakhand
उत्तराखंड में त्राहिमाम!आज भी पिंड नहीं छोड़ेगी बारिश, चमोली समेत इन जिलों में अलर्ट
UP Rain Alert
जून जैसी गर्मी से बेहाल यूपी, पारा 35℃ के पार,मऊ समेत इन जिलों में गर्मी का पारा हाई
Noida Weather update
नोएडा में रिमझिम फुहारों से मौसम खुशनुमा, दो दिन बाद गदर मचाएगा मौसम
prayagraj news
प्रयागराज में पूर्व जिला पंचायत सदस्‍य लापता, चित्रकूट से कार बरामद, अखिलेश हमलावर
Rinku Singh
यूपी प्रीमियर लीग में रिंकू सिंह का राउडी अवतार, मेरठ के कप्‍तान का फ‍िर गरजा बल्‍ला
Meerut latest news
दिल्ली-नोएडा जैसे दिखेंगे मेरठ के ये दो प्रमुख रोड, साइकिल और बस के लिए होगी अलग लेन
Dehradun
स्वदेशी अपनाओ, राष्ट्र को आगे बढ़ाओ..देहरादून के पलटन बाजार से CM धामी का बड़ा संदेश
;