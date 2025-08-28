Gorakhpur Rain Alert: पूर्वी यूपी में मॉनसून बेदम! गोरखपुर समेत इन दिनों में बादल-धूप की आंख मिचौली, जानें फिर कब होगी झमाझम बारिश?

Gorakhpur Weather Today: पूर्वी उत्तर प्रदेश में मॉनसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है. जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी की मार झेलनी पड़ रही है. ऐसे में जानिए आज गोरखपुर, देवरिया और कुशीनगर में मौसम कैसा रहेगा?
Trending Photos
Gorakhpur Weather Today: पूर्वी यूपी में पिछले कुछ दिनों से धूप और छांव की आंख मिचौली जारी है. इस बीच उमस भरी गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है. ऐसे में लोग इंद्रदेव से उम्मीद लगाए बैठे है कि गर्मी की सितम को खत्म कर राहत की फुहार बरसाएं. इस बीच बारिश को लेकर मौसम विभाग ने नई भविष्यवाणी कर दी है.
कैसा रहेगा आज मौसम?
अब अगर सीएम सिटी गोरखपुर, देवरिया और कुशीनगर की बात करें तो आज (गुरुवार) यहां सुबह से ही हल्की धूप खिली हुई है. शाम होते-होते इन तीनों जिलों में बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. हालांकि, इस दौरान भारी से बहुत भारी बारिश होने की कोई उम्मीद नहीं है. मौसम विभाग की मानें तो अगले पांच दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा. 29 अगस्त के बाद एक बार फिर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है.
कैसा रहा तापमान?
अब अगर तापमान की बात करें तो गोरखपुर में आज न्यूनतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है. जबकि, शुक्रवार को 33 डिग्री सेल्सियस, शनिवार को 33.3 डिग्री सेल्सियस, रविवार को 32.2 डिग्री सेल्सियस, सोमवार को 30.7 डिग्री सेल्सियस और मंगलवार को 32.4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रह सकता है. ऐसा अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है.
ये है नई भविष्यवाणी
मौसम विभाग का कहना है कि गुरुवार को गोरखपुर, देवरिया और कुशीनगर में सुबह से आसमान में धूप खिली रहेगी. जिससे लोगों को काफी परेशानी होगी. हालांकि, अगले 48 घंटे बाद यूपी में एक बार फिर मॉनसून सक्रिय हो सकता है. जिसके बाद तापमान में गिरावट आएगी और मौसम फिर सुहाना हो जाएगा. सितंबर महीने का वेलकम भारी बारिश से हो सकता है.
यह भी पढ़ें: UP Weather Today: मई-जून जैसी गर्मी से बेहाल यूपी, पारा 35℃ के पार,आजमगढ़-मऊ समेत इन जिलों में गर्मी का पारा हाई