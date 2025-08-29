Gorakhpur Rain Alert: पूर्वी यूपी में फिर बदलेगा मौसम! गोरखपुर समेत इन जिलों में होगी घनघोर बारिश, मॉनसून को लेकर आया ये बड़ा अपडेट

Gorakhpur Weather Today: अगर आप कहीं घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं या घर से बाहर निकलने वाले हैं तो आप पहले अपने शहर के मौसम को लेकर जारी अपडेट पढ़ लें. उसके बाद ही अपने घर से बाहर निकलें. दरअसल, पूर्वी यूपी में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है. यहां आज गरज-चमक के साथ न सिर्फ बौछारे पड़ेंगी, बल्कि भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना भी है.

कैसा रहेगा आज मौसम?

मौसम विभाग ने जो भविष्यवाणी की है, उसके हिसाब से आज (शुक्रवार) को यूपी में एक बार फिर मॉनसून सक्रिय हो जाएगा. जिससे प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बारिश हो सकती है. इस दौरान पूर्वी यूपी के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जो अगले 31 अगस्त तक जारी रहने वाली है. जिन जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है, उनमें गोरखपुर, देवरिया और कुशीनगर भी शामिल है. ऐसे में अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपने साथ छाता या रेनकोट जरुर लेकर निकलें.

कैसा रहा तापमान?

अब अगर तापमान की बात करें तो गोरखपुर में आज न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32.7 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है. जबकि, शनिवार को 33.6 डिग्री सेल्सियस, रविवार को 32.9 डिग्री सेल्सियस, सोमवार को 29.4 डिग्री सेल्सियस, मंगलवार को 31.7 डिग्री सेल्सियस और बुधवार को 33.2 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहने की उम्मीद है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये है नई भविष्यवाणी

मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में एक और चक्रवाती परिसंचरण का असर यूपी में दिखने वाला है. जिसके चलते प्रदेश में तीन-चार दिन दोबारा अच्छी बारिश के संकेत हैं. प्रदेश के दक्षिणी जिलों से बारिश की शुरूआत हो सकती है.

यह भी पढ़ें: UP Weather Today: यूपी में गर्मी-उमस से चारों ओर हाहाकार, उरई में पारा 37℃ के पार, अगले 24 घंटों में झमाझम बारिश से होगी मानसून की वापसी