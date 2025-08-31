Gorakhpur Rain Alert: पूर्वी यूपी में 28 घंटे भारी! गोरखपुर समेत इन जिलों में बेतहाशा बारिश, वीकेंड पर आई ये ताजा अपडेट

Gorakhpur Weather Today: उत्तर प्रदेश में फिर मॉनसून ने रफ्तार पकड़ ली है. जिसकी वजह प्रदेश में मौसम सुहाना बना हुआ है. सोमवार से मौसम विभाग ने बारिश होने की संभावना जताई है. जिसकी वजह से तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को राहत मिलने वाली है. मौसम विभाग का कहना है कि 24-28 घंटे में दक्षिण-पूर्व मध्य प्रदेश में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से बारिश हो सकती है.

कैसा रहेगा आज मौसम?

मौसम विभाग ने जो भविष्यवाणी की है, उसके हिसाब से आज (रविवार) यूपी में फिर मॉनसून एक्टिव हो गया है. 31 अगस्त और 1 सितंबर के लिए राज्य के 20 से ज्यादातर जिलों में भारी बारिश हो सकती है. इन जिलों में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना है, जिसे देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. जिन जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है, उनमें गोरखपुर, देवरिया और कुशीनगर भी शामिल है. ऐसे में अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपने साथ छाता या रेनकोट जरुर लेकर निकलें.

कैसा रहेगा तापमान?

अब अगर तापमान की बात करें तो गोरखपुर में आज न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है. जबकि, सोमवार को 34.8 डिग्री सेल्सियस, मंगलवार को 32.7 डिग्री सेल्सियस, बुधवार को 33.2 डिग्री सेल्सियस, गुरुवार को 34 डिग्री सेल्सियस और शुक्रवार को 30.8 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहने की उम्मीद है.

ये है नई भविष्यवाणी

मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में आने वाले 3 दिनों के दौरान मॉनसूनी सक्रियता में बढ़ोत्‍तरी से भारी बारिश हो सकती है. पूर्वी जिलों में भी बादलों के गरजने और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है.

