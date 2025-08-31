Gorakhpur Rain Alert: पूर्वी यूपी में 28 घंटे भारी! गोरखपुर समेत इन जिलों में बेतहाशा बारिश, वीकेंड पर आई ये ताजा अपडेट
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2903268
Zee UP-Uttarakhandगोरखपुर

Gorakhpur Rain Alert: पूर्वी यूपी में 28 घंटे भारी! गोरखपुर समेत इन जिलों में बेतहाशा बारिश, वीकेंड पर आई ये ताजा अपडेट

Gorakhpur Weather Today: पूर्वी उत्तर प्रदेश में फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है. जिससे मौसम सुहाना बना हुआ है. ऐसे में जानिए आज सीएम सिटी गोरखपुर, देवरिया और कुशीनगर में मौसम कैसा रहेगा?

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Aug 31, 2025, 09:01 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gorakhpur Rain Alert
Gorakhpur Rain Alert

Gorakhpur Weather Today: उत्तर प्रदेश में फिर मॉनसून ने रफ्तार पकड़ ली है. जिसकी वजह प्रदेश में मौसम सुहाना बना हुआ है. सोमवार से मौसम विभाग ने बारिश होने की संभावना जताई है. जिसकी वजह से तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को राहत मिलने वाली है. मौसम विभाग का कहना है कि 24-28 घंटे में दक्षिण-पूर्व मध्य प्रदेश में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से बारिश हो सकती है.

कैसा रहेगा आज मौसम?
मौसम विभाग ने जो भविष्यवाणी की है, उसके हिसाब से आज (रविवार) यूपी में फिर मॉनसून एक्टिव हो गया है. 31 अगस्त और 1 सितंबर के लिए राज्य के 20 से ज्यादातर जिलों में भारी बारिश हो सकती है. इन जिलों में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना है, जिसे देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. जिन जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है, उनमें गोरखपुर, देवरिया और कुशीनगर भी शामिल है. ऐसे में अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपने साथ छाता या रेनकोट जरुर लेकर निकलें.

कैसा रहेगा तापमान?
अब अगर तापमान की बात करें तो गोरखपुर में आज न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है. जबकि, सोमवार को 34.8 डिग्री सेल्सियस, मंगलवार को 32.7 डिग्री सेल्सियस, बुधवार को 33.2 डिग्री सेल्सियस, गुरुवार को 34 डिग्री सेल्सियस और शुक्रवार को 30.8 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहने की उम्मीद है. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये है नई भविष्यवाणी
मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में आने वाले 3 दिनों के दौरान मॉनसूनी सक्रियता में बढ़ोत्‍तरी से भारी बारिश हो सकती है. पूर्वी जिलों में भी बादलों के गरजने और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है. 

यह भी पढ़ें: UP Weather Update: यूपी में पूरी ताकत से लौटा मानसून, मेरठ से महोबा तक संडे को तबाही की बरसात, बंद करने पड़ेंगे एसी-कूलर

TAGS

Gorakhpur Weather todaygorakhpur rain alertgorakhpur monsoon updateUP Rain Alertup weather updateup monsoon update

Trending news

UTTAR PRADESH
यूपी के पूर्व मुख्य सचिव का निधन, मौत से जुड़ा किस्सा सुना रहे थे डॉ. शम्भू नाथ
UP Encoutner
मुठभेड़ में 4 आरोपी गिरफ्तार, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष की हत्या करने आए सुपारी किलर
Kanpur News
SNK पान मसाला के कई ठिकानों पर रेड,करोड़ों की टैक्स चोरी,बड़े पैमाने पर दस्तावेज जब्त
weather in uttarakhand
उत्तराखंड में अगले 5 दिन भारी,पहाड़ से मैदान तक बेतहाशा बारिश,मौसम खूब मचाएगा कोहराम
UP Rain Alert
यूपी में पूरी ताकत से लौटा मानसून,मेरठ से महोबा तक तबाही की बरसात,बंद होंगे एसी-कूलर
Barabanki News
तुम्हारी जिंदगी...4 बच्चों के पिता को इंस्टाग्राम पर 4 बच्चों की मां से हुआ प्यार
Shravasti News
दीपक कहीं लापता हो रहा है... मां ने ही बेटे के साथ किया बड़ा कांड
Hapur News
सुनो! तुम गाजियाबाद चली आओ... आशिकी में अंधी महिला ने उठाया खून से सना कदम
ghazipur news
सपा सांसद ने RSS प्रमुख मोहन भागवत की तारीफ की, अफजाल अंसारी की धर्मगुरुओं से अपील
Ayodhya Weather
रामनगरी में मॉनसून का जबरदस्त जलवा, उमस भरी गर्मी की होगी छुट्टी
;