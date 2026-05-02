DIOS डॉ. अमरकांत सिंह का निधन, लिवर कैंसर का चल रहा था इलाज

नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: गोरखपुर से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है. जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. अमरकांत सिंह का आकस्मिक निधन हो गया है. बताया जा रहा है कि वे पिछले करीब दो महीनों से कैंसर और हेपेटाइटिस-बी जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे. उनके आकस्मिक निधन से पूरे शिक्षा विभाग में शोक की लहर दौड़ गई है.

हेपेटाइटिस बी से पीड़ित थे

गोरखपुर के जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. अमरकांत सिंह का निधन शिक्षा विभाग के लिए एक बड़ी क्षति के रूप में देखा जा रहा है. जानकारी के मुताबिक, वे पिछले दो महीनों से हेपेटाइटिस-बी से पीड़ित थे और लगातार उनका इलाज चल रहा था. स्वास्थ्य में सुधार की उम्मीद के बीच अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और उनका निधन हो गया. डॉ. अमरकांत सिंह अपने कर्तव्यनिष्ठ स्वभाव और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के प्रयासों के लिए जाने जाते थे.

स्कूलों में शैक्षिक गुणवत्ता सुधारने का काम किया

उनके नेतृत्व में जिले के कई विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता सुधारने के प्रयास किए गए थे. उनके निधन की खबर मिलते ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों, शिक्षकों और कर्मचारियों में गहरा शोक व्याप्त हो गया. कई शिक्षकों ने उन्हें एक कुशल प्रशासक और संवेदनशील व्यक्तित्व के रूप में याद किया. विभाग के अधिकारियों का कहना है कि डॉ. अमरकांत सिंह का जाना हम शिक्षा विभाग के लिए बहुत बड़ी क्षति है. उन्होंने हमेशा शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम किया है. फिलहाल, पूरे जिले में शोक का माहौल है और हर कोई उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है.

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क्या होता है हेपेटाइटिस बी?

जानकारी के मुताबिक, हेपेटाइटिस बी एक गंभीर वायरल संक्रमण है, जो हेपेटाइटिस बी वायरस (HBV) के कारण होता है. यह सीधे लीवर (यकृत) पर हमला करता है. इसके लक्षण तुरंत नहीं दिखते, लेकिन समय के साथ लीवर में सूजन और कैंसर का कारण बन जाता है.