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गोरखपुर/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के सहजनवा क्षेत्र में एक 22 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है. विवाहिता का शव उसके कमरे में पंखे से लटका मिला. मृतका के मायके पक्ष ने पति और ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस ने तहरीर के आधार पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना गोरखपुर जिले के सहजनवा कस्बे के वार्ड नंबर-14 लुचुई मोहल्ले की बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि ममता रात में अपने कमरे में सोने गई थी. सुबह करीब चार बजे उसका छह माह का बच्चा लगातार रोने लगा. काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद भी जब अंदर से कोई जवाब नहीं मिला तो परिजनों ने दरवाजा तोड़ दिया.
दरवाजा खुलते ही अंदर का दृश्य देखकर परिवार के लोगों के होश उड़ गए. ममता का शव दुपट्टे के सहारे पंखे से लटका हुआ था. घटना की सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए.
मृतका के पिता ने लगाया गंभीर आरोप
मृतका के पिता बिंदु प्रसाद ने आरोप लगाया है कि शादी के बाद से ही उनकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था. उनका कहना है कि पति शुभम गुप्ता, ससुर उदय गुप्ता और सास शकुंतला देवी लगातार अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर ममता पर दबाव बनाते थे. परिजनों ने इस मौत को दहेज हत्या बताते हुए पुलिस को तहरीर दी है.
पुलिस ने शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पति समेत ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ दहेज हत्या और अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और सभी पहलुओं पर जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की स्पष्ट जानकारी हो सकेगी. फिलहाल आत्महत्या, दहेज प्रताड़ना और पारिवारिक विवाद समेत सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है.
सहजनवा में हुई इस घटना ने एक बार फिर दहेज प्रताड़ना और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. अब सभी की निगाहें पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच पर टिकी हैं, जो इस मौत के पीछे की असली वजह सामने लाएगी.