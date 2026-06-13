पुलिस ने शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पति समेत ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ दहेज हत्या और अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और सभी पहलुओं पर जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की स्पष्ट जानकारी हो सकेगी. फिलहाल आत्महत्या, दहेज प्रताड़ना और पारिवारिक विवाद समेत सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है.