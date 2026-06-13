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22 साल की विवाहिता की रहस्यमयी मौत, दहेज हत्या के आरोपों से ससुराल में मचा बवाल

Gorakhpur News: गोरखपुर के सहजनवा क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब 22 वर्षीय ममता गुप्ता का शव उसके कमरे में पंखे की कुंडी से लटका मिला. इस घटना के बाद घर में चीख-पुकार और मातम का माहौल छा गया.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jun 13, 2026, 11:12 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 11:12 PM IST
22 साल की विवाहिता की रहस्यमयी मौत, दहेज हत्या के आरोपों से ससुराल में मचा बवाल
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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