Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2940511
Zee UP-Uttarakhandगोरखपुर

सावधान थाली में जहर! खतरनाक केमिकल से रंगे जा रहे आलू, गोरखपुर में सेहत से किया जा रहा खिलवाड़

Gorakhpur News: गोरखपुर में खाद्य विभाग की टीम ने सहायक खाद्य आयुक्त सुधीर कुमार सिंह के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई की है. खाद्य विभाग की टीम नवीन सब्‍जी मंडी महेवा मंडी ट्रांसपोर्ट नगर पहुंची. यहां से किडनी, लीवर और हार्ट को खराब करने रंग से रंगा हुआ दो ट्रक आलू जप्त किया है.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 28, 2025, 10:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्‍वीर
सांकेतिक तस्‍वीर

नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: त्‍योहारी सीजन शुरू होने से पहले आपको सावधान होने की जरूरत है. अगर आप बाजार में आलू खरीदने जा रहे हैं तो सबसे ज्‍यादा सतर्क होने की आवश्‍यकता है. गोरखपुर में म‍िलावटी खोरी का बड़ा खेल सामने आया है. यहां रंगीन आलू जब्‍त किए गए हैं. पैसों के लालच में आलू बेचने वाले आपकी थाली में जहर परोस रहे हैं. खाद्य विभाग की टीम ने आज दो ट्रकों में भरे 500 क्विंटल रंगीन आलू जब्त कर लिए. 

रंगीन आलू की खेप पकड़ी गई
गोरखपुर में खाद्य विभाग की टीम ने सहायक खाद्य आयुक्त सुधीर कुमार सिंह के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई की है. खाद्य विभाग की टीम नवीन सब्‍जी मंडी महेवा मंडी ट्रांसपोर्ट नगर पहुंची. यहां से किडनी, लीवर और हार्ट को खराब करने रंग से रंगा हुआ दो ट्रक आलू जप्त किया है. बताया गया कि ये आलू तमिलनाडु और फर्रुखाबाद से मंगाए गए थे और इन्हें खतरनाक केमिकल से रंगकर मंडियों में बेचा जा रहा था. 

दिल और किडनी पर असर डालने वाले केम‍िकल म‍िले 
सहायक खाद्य आयुक्त सुधीर सिंह का कहना है कि ये केमिकल दिल और किडनी पर सीधा असर डालता है. सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए हैं. शिकायत के आधार पर ये कार्रवाई की गई है. कोल्ड स्टोरेज से खराब आलू निकाल कर खतरनाक केमिकल से कलर कर मंडी में बेचा जा रहा था. बता दें कि नवरात्रि पर हर घर में आलू की सबसे ज्‍यादा डिमांड होती है. ऐसे में कुछ कारोबारी मुनाफे के चक्‍कर में रंगीन आलू बाजार में बेच रहे हैं.  

Add Zee News as a Preferred Source

दो ट्रक आलू जब्‍त 
सहायक खाद्य आयुक्त सुधीर सिंह ने बताया कि टीम ने दोनों ट्रकों के माल जब्त कर लिए हैं. दोनों ट्रकों पर मिलाकर 500 क्विंटल से अधिक लाल आलू लदा था. टीम ने वहां से सैंपल लिया है, जिसे जांच के लिए लैब भेजा जाएगा. तब तक आलू सीज रहेगा. रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. 

यह भी पढ़ें : UP Encounter: गोरखपुर छात्र हत्याकांड का मुख्य आरोपी जुबैर उर्फ कालिया ढेर, बुलंदशहर में महिला पुलिसकर्मी ने किया बदमाश को लंगड़ा

यह भी पढ़ें : यूपी का इकलौता मंदिर जहां नवरात्रि के शनिवार को ही खुलते हैं कपाट, जानें मां धूमावती मंदिर की रहस्यमयी कहानी

TAGS

food department

Trending news

jaunpur news
जौनपुर में तीन बच्‍चों का शव म‍िला, हाथ-पांव बंधे बोरी में डेड बॉडी म‍िलने से हड़कंप
Noida News
सुनो! भाई को जिंदा चाहिए तो 20 लाख दो...नोएडा में दिल दहला देने वाली धमकी
Muzaffarnagar news
मुजफ्फरनगर में 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर, मुठभेड़ से थर्राया इलाका!
jalaun news
यूपी की ये रामलीला वर्ल्‍ड रिकॉर्ड, 173 साल से मुस्लिम परिवार बना रहा रावण
Jhansi News
अरे कोई बचाए... घर के अंदर पिटता रहा पति और पत्नी देखती रही तमाशा
Shardiya Navratri 2025
मां कालरात्रि का मंदिर, नवरात्रि में दर्शन मात्र से खत्म हो जाता है बुरे साए का असर
Kanpur News
सड़क पर उतरे 'भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान'....कानपुर में नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन
Pilibhit news
यूपी का अद्भुत शिव मंदिर, दिन में कई बार बदलता रंग, आज भी इंद्रदेव आते हैं पूजा करने
Maharajganj News
महराजगंज में ड्रोन और चोर की अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस का शिकंजा, 16 लोग गिरफ्तार
Lalitpur news
आ जाओ घर पर कोई नहीं है… शादीशुदा प्रेमी-प्रेमिका रंगे हाथों पकड़े गए
;