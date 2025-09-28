सावधान थाली में जहर! खतरनाक केमिकल से रंगे जा रहे आलू, गोरखपुर में सेहत से किया जा रहा खिलवाड़

नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: त्‍योहारी सीजन शुरू होने से पहले आपको सावधान होने की जरूरत है. अगर आप बाजार में आलू खरीदने जा रहे हैं तो सबसे ज्‍यादा सतर्क होने की आवश्‍यकता है. गोरखपुर में म‍िलावटी खोरी का बड़ा खेल सामने आया है. यहां रंगीन आलू जब्‍त किए गए हैं. पैसों के लालच में आलू बेचने वाले आपकी थाली में जहर परोस रहे हैं. खाद्य विभाग की टीम ने आज दो ट्रकों में भरे 500 क्विंटल रंगीन आलू जब्त कर लिए.

रंगीन आलू की खेप पकड़ी गई

गोरखपुर में खाद्य विभाग की टीम ने सहायक खाद्य आयुक्त सुधीर कुमार सिंह के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई की है. खाद्य विभाग की टीम नवीन सब्‍जी मंडी महेवा मंडी ट्रांसपोर्ट नगर पहुंची. यहां से किडनी, लीवर और हार्ट को खराब करने रंग से रंगा हुआ दो ट्रक आलू जप्त किया है. बताया गया कि ये आलू तमिलनाडु और फर्रुखाबाद से मंगाए गए थे और इन्हें खतरनाक केमिकल से रंगकर मंडियों में बेचा जा रहा था.

दिल और किडनी पर असर डालने वाले केम‍िकल म‍िले

सहायक खाद्य आयुक्त सुधीर सिंह का कहना है कि ये केमिकल दिल और किडनी पर सीधा असर डालता है. सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए हैं. शिकायत के आधार पर ये कार्रवाई की गई है. कोल्ड स्टोरेज से खराब आलू निकाल कर खतरनाक केमिकल से कलर कर मंडी में बेचा जा रहा था. बता दें कि नवरात्रि पर हर घर में आलू की सबसे ज्‍यादा डिमांड होती है. ऐसे में कुछ कारोबारी मुनाफे के चक्‍कर में रंगीन आलू बाजार में बेच रहे हैं.

दो ट्रक आलू जब्‍त

सहायक खाद्य आयुक्त सुधीर सिंह ने बताया कि टीम ने दोनों ट्रकों के माल जब्त कर लिए हैं. दोनों ट्रकों पर मिलाकर 500 क्विंटल से अधिक लाल आलू लदा था. टीम ने वहां से सैंपल लिया है, जिसे जांच के लिए लैब भेजा जाएगा. तब तक आलू सीज रहेगा. रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

