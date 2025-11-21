Gorakhpur fire: गोरखपुर के गीडा में भीषण अग्निकांड, रूंगटा ब्रान ऑयल फैक्ट्री जलकर खाक

Gorakhpur GIDA fire: गोरखपुर के गीडा इंडस्ट्रियल एरिया में रूंगटा इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ब्रान ऑयल फैक्ट्री में अचानक शॉर्ट सर्किट से भीषण आग भड़क उठी. आग इतनी प्रचंड थी कि फैक्ट्री का पूरा परिसर धू-धू करके जलने लगा.
गोरखपुर/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: गोरखपुर के गीडा इंडस्ट्रियल एरिया में रूंगटा इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ब्रान ऑयल फैक्ट्री में अचानक शॉर्ट सर्किट से भीषण आग भड़क उठी. आग इतनी भयानक थी कि लपटें कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही थीं. करीब डेढ़ दर्जन दमकल गाड़ियाँ आग बुझाने में जुटीं. हालात इतने गंभीर हुए कि कई जिलों से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलानी पड़ीं. राहत की बात यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई है. लेकिन फैक्ट्री जलकर राख हो गई.
आग की लपटें देख इलाके में फैली दहशत
गोरखपुर के गीडा औद्योगिक क्षेत्र से रात लगभग अचानक आसमान में उठी आग की विशाल लपटें देखकर पूरे इलाके में दहशत फैल गई. सेक्टर–13 में स्थित रूंगटा इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ब्रान ऑयल फैक्ट्री में अचानक शॉर्ट सर्किट से भीषण आग भड़क उठी. सेक्टर 15 में स्थित रिफाइन फैक्ट्री में शुक्रवार की सुबह भीषण आग लग गई. शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने देखते ही देखते बड़ा रूप ले लिया. घना काला धुआं उठता देख पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.
मौके पर पहुंचे आला-अधिकारी
सूचना मिलते ही जिलाधिकारी दीपक मीणा, एसपी उत्तरी ज्ञानेंद्र सिंह, गीडा पुलिस फोर्स और दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं. जिलाधिकारी और एसपी उत्तरी खुद राहत और बचाव कार्य की कमान संभाले हुए हैं. फायर ब्रिगेड की टीमें लगातार आग पर काबू पाने में जुटी हैं. फैक्ट्री में ज्वलनशील सामग्री होने के कारण आग तेजी से फैलती दिखी, जिसके चलते अतिरिक्त फोर्स और पानी के टैंकर बुलाए गए. दमकलकर्मी कई दिशाओं से आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं.
आग से भारी नुकसान की आशंका
पुलिस ने फैक्ट्री के आसपास सुरक्षा घेरा बना दिया है. लोगों को दूर रखा जा रहा है ताकि किसी तरह की अनहोनी से बचा जा सके. अब तक किसी जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन आग के कारण भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है. आग पर पूरी तरह काबू पाने के बाद ही वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा. जिला प्रशासन ने बताया कि स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है. आग इतनी प्रचंड थी कि फैक्ट्री का पूरा परिसर धू-धू करके जलने लगा.
पड़ोसी जिलों से मंगानी पड़ी दमकल गाड़ियां
मौके पर कर्मचारियों में भगदड़ मच गई और सूचना मिलते ही गीडा पुलिस और दमकल विभाग हरकत में आया. हालात का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि गोरखपुर की दमकल गाड़ियाँ नाकाफी पड़ीं, और फिर पड़ोसी जिलों से करीब डेढ़ दर्जन से ज्यादा दमकलें मौके पर भेजी गईं. CO गीडा और SHO गीडा ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायज़ा लिया और पूरी टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद आग को काबू में किया. दमकलकर्मी लगातार पानी की बौछारें छोड़ते रहे, लेकिन ऑयल फैक्ट्री होने की वजह से आग की लपटें रुकने का नाम नहीं ले रही थीं. फिलहाल, आग लगने के सही कारणों की जांच की जा रही है, लेकिन प्राथमिक जानकारी में शॉर्ट सर्किट को वजह माना जा रहा है.