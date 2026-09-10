गोरखपुर गर्ल्स हॉस्टल कांड: बाथरूम के टिनशेड में ऑन मिला मोबाइल कैमरा, 'सैनिटरी पैड की निगरानी' का तर्क दे फंसी वार्डेन!

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Gorakhpur Girls Hostel Mobile Camera Case/ नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से छात्राओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाने वाली खबर सामने आई है. कैंट थाना क्षेत्र के मोहद्दीपुर के प्रभात गली के एक गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूम में मोबाइल फोन में कैमरा ऑन मिलने से हड़कंप मच गया. टॉयलेट की तरफ एंगल करके रखे गए इस स्मार्टफोन को देखकर छात्राएं दंग रह गईं. देर रात हुए इस खुलासे के बाद हॉस्टल परिसर में जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद डायल 112 और कैंट थाने की पुलिस फोर्स ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की.
टिनशेड में छिपा था सैमसंग का एंड्रॉयड फोन
घटना 8 सितंबर की देर रात लगभग 10 से 12 बजे के बीच की है. हॉस्टल की एक छात्रा जब बाथरूम में गई, तो उसकी नजर ऊपर टिनशेड में फंसाकर रखे गए एक सैमसंग एंड्रॉयड मोबाइल पर पड़ी. ध्यान से देखने पर पता चला कि मोबाइल का वीडियो रिकॉर्डिंग मोड ऑन था और उसका कैमरा सीधे टॉयलेट की ओर पॉइंट किया हुआ था. पीड़ित छात्रा ने तुरंत अन्य छात्राओं को इसकी जानकारी दी. करीब 20 कमरों वाले इस हॉस्टल में लगभग 26 छात्राएं रहती हैं, जो अलग-अलग कॉलेजों और प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी कर रही हैं.
वार्डेन का अजीबोगरीब तर्क
छात्राओं का आरोप है कि मोबाइल की जांच करने पर उसमें कई छात्राओं के रिकॉर्डेड वीडियो पाए गए, जिससे उनकी निजता का उल्लंघन हुआ है. मामला तूल पकड़ते ही पुलिस ने महिला वार्डेन को हिरासत में लेकर पूछताछ की. इस पर वार्डेन ने जो सफाई दी, उसने सबको हैरान कर दिया. वार्डेन का कहना है कि छात्राएं इस्तेमाल किए गए सैनिटरी पैड डस्टबिन में फेंकने के बजाय बाथरूम में इधर-उधर फेंक देती थीं, जिससे गंदगी फैल रही थी. इसी की 'निगरानी' और दोषी छात्रा की पहचान करने के लिए उन्होंने रात 10 बजे मोबाइल को रिकॉर्डिंग पर लगाकर वहां रखा था.
हालांकि, छात्राओं ने इस तर्क को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि जिस एंगल और पोजीशन में कैमरा रखा गया था, वह साफ तौर पर अश्लील रिकॉर्डिंग करने और निजता पर हमला करने की नीयत से लगाया गया था.
फॉरेंसिक जांच में जुटा पुलिस प्रशासन
कैंट थाना पुलिस ने विवादित मोबाइल फोन को अपने कब्जे में लेकर फॉरेंसिक व डिजिटल जांच के लिए भेज दिया है. पुलिस अब इस बात की पड़ताल कर रही है कि मोबाइल किसके निर्देश पर रखा गया था, उसमें कुल कितनी रिकॉर्डिंग्स मौजूद थीं और क्या कोई वीडियो किसी अन्य डिवाइस या सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है. वार्डेन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है.