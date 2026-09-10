गोरखपुर गर्ल्स हॉस्टल कांड: बाथरूम के टिनशेड में ऑन मिला मोबाइल कैमरा, 'सैनिटरी पैड की निगरानी' का तर्क दे फंसी वार्डेन!

टिनशेड में छिपा था सैमसंग का एंड्रॉयड फोन

घटना 8 सितंबर की देर रात लगभग 10 से 12 बजे के बीच की है. हॉस्टल की एक छात्रा जब बाथरूम में गई, तो उसकी नजर ऊपर टिनशेड में फंसाकर रखे गए एक सैमसंग एंड्रॉयड मोबाइल पर पड़ी. ध्यान से देखने पर पता चला कि मोबाइल का वीडियो रिकॉर्डिंग मोड ऑन था और उसका कैमरा सीधे टॉयलेट की ओर पॉइंट किया हुआ था. पीड़ित छात्रा ने तुरंत अन्य छात्राओं को इसकी जानकारी दी. करीब 20 कमरों वाले इस हॉस्टल में लगभग 26 छात्राएं रहती हैं, जो अलग-अलग कॉलेजों और प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी कर रही हैं.