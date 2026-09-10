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गोरखपुर गर्ल्स हॉस्टल कांड: बाथरूम के टिनशेड में ऑन मिला मोबाइल कैमरा, 'सैनिटरी पैड की निगरानी' का तर्क दे फंसी वार्डेन!

Gorakhpur Girls Hostel Mobile Camera Case: गोरखपुर के मोहद्दीपुर के एक गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूम में टिनशेड पर रखा एक मोबाइल मिला, जिसका कैमरा रिकॉर्डिंग मोड में टॉयलेट की तरफ ऑन था. हॉस्टल में रहने वाली करीब 26 छात्राओं ने आरोप लगाया कि उनकी निजता का हनन किया जा रहा था और फोन जांचने पर उसमें कई छात्राओं के रिकॉर्डेड वीडियो भी मिले. पुलिस पूछताछ में हॉस्टल वार्डेन ने सफाई दी कि छात्राएं इस्तेमाल किए गए सैनिटरी पैड इधर-उधर फेंककर गंदगी फैलाती थीं, जिसकी 'निगरानी' के लिए उसने मोबाइल रिकॉर्डिंग पर रखा था.

Written ByPooja Singh
Published: Sep 10, 2026, 11:36 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 11:36 AM IST
गोरखपुर गर्ल्स हॉस्टल कांड: बाथरूम के टिनशेड में ऑन मिला मोबाइल कैमरा, 'सैनिटरी पैड की निगरानी' का तर्क दे फंसी वार्डेन!
Image Credit: Gorakhpur Crime News

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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