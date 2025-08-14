Gorakhpur News: सबसे बड़ा गैंगस्टर बनने का सपना… सीने पर गुदवाया था ‘UP GANGSTER’, जीआरपी ने दबोचा ‘गजनी स्टाइल’ वाला अपराधी
Gorakhpur News: सबसे बड़ा गैंगस्टर बनने का सपना… सीने पर गुदवाया था ‘UP GANGSTER’, जीआरपी ने दबोचा ‘गजनी स्टाइल’ वाला अपराधी

Gorakhpur News: गोरखपुर जीआरपी ने ट्रेन लूट में फरार शातिर अपराधी को दबोच लिया. गिरफ्तारी के वक्त उसकी शर्ट के खुले बटन ने पुलिस को भी चौंका दिया. क्योंकि उसके सीने पर बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा था “UP GANGSTER”

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Aug 14, 2025, 03:27 PM IST
UP GANGSTER tattooed on his chest
Gorakhpur News/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी:  गजनी फिल्म के आमिर खान की तरह अपने दुश्मनों को भूलने से बचाने के लिए सीने पर नाम गुदवाने वाली कहानी अब हकीकत में देखने को मिली है. गोरखपुर जीआरपी ने ट्रेन लूट में फरार शातिर अपराधी गोविंद गौड़ उर्फ रुद्रा (22) को गिरफ्तार किया. गिरफ्तारी के समय उसकी शर्ट के बटन खुलने पर पुलिस भी चौंक गई, क्योंकि उसके सीने पर बड़े अक्षरों में साफ साफ “UP GANGSTER” गुदा हुआ था. जीआरपी की पूछताछ में रुद्रा ने बताया कि  मेरा सपना है प्रदेश का सबसे बड़ा गैंगस्टर बनना, इसलिए इसे सीने पर लिखवा लिया, ताकि भूल न जाऊं.

कहां का है ये ‘UP GANGSTER’?
जीआरपी के मुताबिक, रुद्रा संत कबीरनगर के मेहदावल थाना क्षेत्र के बेलौली गांव का रहने वाला है और 7 आपराधिक मामले उसके खिलाफ दर्ज हैं, जिनमें अधिकांश गोरखपुर जीआरपी में हैं. वह गिरोह बनाकर ट्रेन के आउटर पर खिड़की के पास बैठे यात्रियों को डंडा मारकर मोबाइल और पर्स लूटता था. 

इस तरह चढ़ा पुलिस के हत्थे
11 अगस्त को मुखबिर की सूचना पर जीआरपी ने उसे छावनी रेलवे स्टेशन से दबोचा. उसके पास से 3 चोरी के मोबाइल और एक तमंचा बरामद हुआ. रुद्रा पहले भी 4 बार जेल जा चुका है. उसने गोरखपुर कैंट क्षेत्र के मोहद्दीपुर में ठिकाना बनाकर “गैंगस्टर गैंग” नाम से गिरोह तैयार किया था, जिसमें उसके अलावा तीन और सदस्य हैं. पुलिस अब उनकी तलाश में जुटी है.

