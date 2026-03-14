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गोरखपुर हुक्का बार कांड में नया मोड़, नौकायन के पास मिलीं लापता दोनों बहनें, बताई घर से भागने की वजह

Gorakhpur News: गोरखपुर के चर्चित होटल-हुक्का बार सामूहिक दुष्कर्म कांड की पीड़िता और उसकी बहन मिल गई है. इनके अपहरण का आरोप लगाते हुए उनकी मां ने मुकदमा दर्ज कराया था. दोनों नाबालिग बहनें रामगढ़ताल इलाके में घूमते हुए मिली हैं. जानिए मिलने के बाद क्या बोलीं दोनों?

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Mar 14, 2026, 12:34 PM IST
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सांकेतिक फोटो
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Gorakhpur News/ नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: गोरखपुर के चर्चित होटल-हुक्का बार सामूहिक दुष्कर्म कांड में एक नया मोड़ आ गया है. इस मामले की पीड़िता और उसकी बहन रामगढ़ताल इलाके में घूमते हुए मिली हैं. इन दोनों के अपहरण का आरोप लगाते हुए उनकी मां ने केस दर्ज कराया था. पुलिस ने दोनों को बरामद कर उन्हें वन स्टॉप सेंटर में भेज दिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.

क्या है ये पूरा मामला?
दरअसल, रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के तारामंडल इलाके में रहने वाली महिला ने अपनी दो बेटियों के अपहरण का आरोप लगाते हुए पहले से नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. महिला का आरोप था कि हुक्का बार कांड के आरोपी मुकदमे में समझौते के लिए दबाव बना रहे थे और गवाही से पहले उसकी बेटियों का अपहरण करवा दिया.

घर आती थीं कुछ युवतियां
महिला की मानें तो उनके घर के पास कुछ समय से तीन-चार युवतियां किराए पर रह रही थीं. धीरे-धीरे उन्होंने उनकी बेटी से दोस्ती की और घर पर उनका आना-जाना शुरू हो गया. आरोप है कि करीब तीन दिन पहले यानी 10 मार्च को वही युवतियां उनकी दोनों बेटियों को अपने साथ ले गईं, जिसके बाद से उनका कोई पता नहीं चल रहा था.

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नौकायन क्षेत्र के पास घूमती मिलीं दोनों
इसी बीच पुलिस ने नाबालिग लड़कियों से जुड़े इस मामले को गंभीरता से लिया और अज्ञात लोगों के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कर जांच तेज कर दी. जांच के दौरान पता चला कि दोनों बहनें रामगढ़ताल स्थित नौकायन क्षेत्र के पास घूम रही हैं. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को बरामद कर लिया. 

पूछताछ में क्या बोलीं दोनों बहनें?
पुलिस के मुताबिक शुरुआती पूछताछ में दोनों बहनों ने बताया है कि मां की डांट के बाद वे घर से निकल गई थीं और एक कमरा लेकर रह रही थीं. हालांकि पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है. आपको बता दें, इसी मामले में पहले शाहपुर इलाके के होटल और हुक्का बार में बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 18 आरोपियों को जेल भेजा था.

पूछताछ के बाद होगी आगे की कानूनी कार्रवाई
अब बहनों के लापता होने और फिर बरामद होने से मामला एक बार फिर चर्चाओं में है. फिलहाल पुलिस दोनों बहनों से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वे खुद घर से गई थीं या किसी के दबाव में उन्हें कहीं रखा गया था. पूछताछ के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई होगी.

यह भी पढ़िए: Bijnor News: RSS नेता के घर दबंगों का हमला, जमकर की तोड़फोड़-मारपीट और लूटपाट, जानिए किस पर लगे आरोप?

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